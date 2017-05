Un 1er mai d'entre-deux tours dans la Marne et les Ardennes

Environ 300 personnes à Reims, 150 à Charleville-Mézières. Si le 1er mai est traditionnellement la Fête du travail, la campagne pour l'élection présidentielle s'est invitée dans les cortèges cette année, les manifestants rejetant chacun des deux candidats du second tour.

C'est une immense banderole de la CGT qui ouvrait le cortège à Reims, avec ce slogan : "Retrait total du projet de la loi El Khomri". La loi travail reste, après des mois de lutte, en tête des préoccupations des manifestants, parce que ce 1er mai est avant tout une "journée internationale de lutte pour les revendications du travail", souligne Jérôme, autocollant Lutte Ouvrière sur sa veste. Mais en pleine campagne électorale pour la présidentielle, le discours va forcément au-delà : "Quel que soit l'issue du second tour, ni l'une ni l'autre ne fera quoi que ce soit pour les travailleurs, qui ne pourront compter que sur leurs luttes", poursuit Jérôme.

"Ni Macron ni Le Pen"

Ce sont environ 160 personnes qui ont défilé à Charleville-Mézières et plus de 300 à Reims. Autant de manifestants qui ne cachent pas leur embarras face au duel du second tour de l'élection présidentielle. "Face à la raciste Le Pen, à Macron le banquier, faisons entendre le camp des ouvriers", voilà ce que l'on pouvait entendre dans le cortège. "On va faire avec, mais on sera sûrement souvent dans la rue dans les cinq années à venir", appuie Edouard, artisan coiffeur et sympathisant du Parti Communiste.

Une dizaine d'étudiants de l'Unef faisait partie du cortège rémois © Radio France - Aurélie Jacquand

Des syndicats divisés

Même si le Front National semble être la cible numéro un des manifestants, il n'empêche que les syndicats sont partagés sur les consignes à donner aux électeurs. D'un côté la CFDT et l'Unsa appellent ouvertement à voter pour Emmanuel Macron le 7 mai prochain, mais de l'autre la CGT et Force ouvrière ne donnent pas de consigne de vote tout en appelant à faire barrage au FN. C'est d'ailleurs derrière une banderole "Stop au fascisme" que Xavier, du mouvement de la France Insoumise, manifeste : "La position de Jean-Luc Mélenchon, de ne pas donner de consigne, n'est pas surprenante et c'est dans la continuité de ce qui a toujours été fait dans notre mouvement".