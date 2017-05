Un 1er-mai en ordre dispersé : près de 2000 manifestants en Drôme Ardèche

Près de 2000 manifestants dans les rues de Drôme-Ardèche ce lundi. C'est dix fois moins que lors du 1er mai 2002 lorsque Jean-Marie Le Pen était arrivé au second tour de l'élection présidentielle. Les syndicats étaient, cette année, en ordre dispersé.

A six jours de l'élection présidentielle, près de 2.000 personnes ont défilé dans les rues de Drôme-Ardèche en ce 1er mai, d'après les chiffres des forces de l'ordre. Des manifestations ont eu lieu, ce lundi, à Valence, Romans, Montélimar, Aubenas, Privas, Annonay, Tournon-sur-Rhône, Le Teil ou encore Le Cheylard.

La CFDT fait bande à part avec une mobilisation anti-FN

#Drôme : manifestation anti-FN de la CFDT en ce 1er mai. Près de 150 personnes devant la maison des syndicats à #Valence. pic.twitter.com/QyBOSUIEJh — FBleuDrômeArdèche (@francebleuDA) May 1, 2017

Il y a donc eu, ce lundi, dix fois moins de manifestants que lors du 1er mai 2002, quand Jean-Marie Le Pen était arrivé au second tour de la présidentielle. Cette année, les syndicats étaient en ordre dipersé. Le syndicat CFDT est le seul à avoir organisé des rassemblements anti-FN à Romans et à Valence.

La CFDT a appelé à une mobilisation républicaine contre le Front National. Ils étaient près de 150 à manifester, ce lundi matin, devant la maison des syndicats de Valence.

"Oui pour Marianne, non à Marine !"

"Le FN est un parti d'extrême, contre la démocratie" explique un syndicaliste de la CFDT. "Le FN a été dé-diabolisé alors qu'il est toujours diabolique ; ce sont ces montées de nationalisme qui sont responsables de catastrophes en Europe, il ne faut jamais que ça recommence !" explique une manifestante.

"Il faut arrêter de croire que la République est acquise, il faut défendre la démocratie sinon elle disparaîtra !"

"Ma mère est née en 1933 , elle me dit qu'elle a peur et que nous sommes la France de 1933" insiste une manifestante.

La CGT, FO, FSU et Solidaires mettent en avant la lutte sociale

#Drôme : manif à #Valence. CGT FO FSU et Solidaires disent lutter pour le progrès social. Pour eux le 1er mai doit rester la fête du travail pic.twitter.com/ksHo3LnfOj — FBleuDrômeArdèche (@francebleuDA) May 1, 2017

De leur côté, la CGT, FO, FSU et Solidaires se sont mobilisés pour que le 1er mai reste la fête du travail et la journée de lutte pour le progrès social. Ils disent également vouloir faire barrage à l'extrême-droite et Marine Le Pen mais sans appeler à voter pour Emmanuel Macron. Près de 700 personnes ont manifesté dans le centre-ville de Valence, ce lundi matin.

"Nous n'avons pas le choix, c'est soit le fascisme avec Marine Le Pen, soit la finance avec Emmanuel Macron" explique une manifestante qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l’élection présidentielle.

"Nous ne sommes ni pour Le Pen ni pour Macron !"

"Peu importe le président, il faut augmenter les salaires et supprimer la loi El Khomri !" explique un jeune manifestant.

"Ces deux candidats à la présidentielle vont de toute façon massacrer nos droits jusqu'à l'os ; il faudra bien continuer à lutter dans la rue".