Un 1er mai plus revendicatif qu'à l'accoutumée

Pour les syndicats cette année la fête du travail s'inscrit dans les suites de la lutte contre la réforme des retraites bien que promulguée depuis 15 jours. Après trois mois de mobilisations et de journées d'action les syndicats comptent sur ce jour férié pour pallier le risque d'essoufflement, beaucoup de monde est attendu dans la rue à l'image de la dynamique d'adhésion que ce conflit a relancée.

Une image redorée

La Corse s'inscrira-t-elle dans cette dynamique ? La question se pose compte tenu de la météo mais surtout après les derniers évènements qui ont opposés la Cgt et le Stc, le syndicat des travailleurs corses absent ce lundi dans la rue.

François Giudicelli le porte-parole de l'intersyndicale de Haute-Corse : « Le front syndical rêve d'un premier mai historique face à l'exécutif, nos grandes centrales au niveau national misent sur une démonstration de force avant un nouveau round de de négociation.

Pour le moment, cette bataille contre la réforme ne s’est pas soldée par une victoire mais toutes les organisations de défense des salariés en sortent pourtant renforcées, avec un peu partout, les adhésions en hausse et une image quand même redorée. D'autant plus que nous, on continue au niveau de l'intersyndicale, je suis toujours le représentant, le porte-parole, un discours unique et unitaire. C'est dommage qu'une organisation n'y soit pas, il y a certains problèmes entre deux organisations, des problèmes qui existaient déjà avant, c'est allé un peu plus loin pour toutes les deux, c'est dommage parce que l'intersyndicale il faut dire quand même que ça fait trois mois qu’elle dure, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et d’assez exceptionnel. »

Ce lundi les manifestations se sont élancées à 10h à Bastia et Ajaccio respectivement depuis le palais de justice et la gare.

Des transports relativement épargnés

Par ailleurs dans les transports pas de perturbations majeures attendues dans l'île, les Chemins de fer de la Corse n'indiquent pas de perturbations sur leurs lignes, du côté des compagnies maritimes Corsica linea et la Méridionale ne modifient pas leurs traversées, et chez Air Corsica les vols de la continuité territoriale sont assurés malgré le mouvement national des contrôleurs aériens et de l'union syndicale de l'aviation civile contre la réforme des retraites, même si des retards sont possibles dans la journée au vu des perturbations prévues notamment à Orly et Nice.

En revanche les vols de la compagnie régionale vers Lyon et Toulouse sont touchés directement, les Ajaccio/Lyon et Bastia/Lyon en ATR sont annulés et remplacés par un A320 regroupant les deux liaisons et qui part plus tôt, le Ajaccio/Toulouse prévu ce lundi a également été avancé de 2 heures.