Après une année sans défilé du 1er mai, près de 1200 personnes se sont retrouvées pour la fête du travail ce 1er mai dans les Deux-Sèvres et la Vienne. Des rassemblements pour lutter contre les actions du gouvernement et pour se retrouver.

Un 1er mai pour lutter, et se retrouver dans la Vienne et les Deux-Sèvres

Fête du travail et des travailleurs ce samedi 1er mai. Plusieurs rassemblements ont eu lieu dans les Deux-Sèvres et la Vienne. Ils étaient 450 selon la police, 500 selon la CGT à Niort. Entre 600 et 700 à Poitiers. Un premier mai d'autant plus important que l'an dernier, il n'y a pas eu de défilé à cause du confinement.

A Niort, le rassemblement était à la mairie du quartier du Clou Bouchet, et les revendications sont aussi bien nationale que locale pour David Bodin, le secrétaire général de la CGT dans les Deux-Sèvres. "Ce 1er mai, il est très important et il est dans le quartier du Clou Bouchet à Niort, justement parce qu'on doit contester cette réforme de l'assurance-chômage, qui impacte beaucoup les précaires du quartier", explique-t-il. Et de continuer : "et contre cette loi de sécurité globale aussi qui détruit les libertés des précaires du quartier. Nous, on pense que l'augmentation des minima sociaux, c'est la première chose qui est nécessaire pour faire reculer le trafic de drogue dans le quartier." La CGT veut se réimplanter dans le quartier et de nouveau promouvoir un autre modèle de société.

Contre les lois du gouvernement

Dans le rassemblement, on voit des banderoles contre la réforme de l'assurance-chômage, des pancartes contre la loi sécurité globale. Des intermittents du spectacle qui chantent leurs revendications. Hervé est chanteur et occupe "Le moulin du roc". Pour lui, être présent est une évidence. Il rappelle que les intermittents restent des travailleurs avec des contrats, et des revendications.

Marie-Claire Madier est la secrétaire CGT à l'hôpital de Niort. Elle vient défendre le monde médical, notamment la psychiatrie ou elle travaille. "Il nous manque une trentaine d'équivalent temps plein", assure-t-elle. Mais ce n'est pas la seule cause : "et en plus de ça, on est contre l'assurance-chômage aussi, parce que la précarité, on sait ce que c'est."

Toutes les catégories et les tranches d'âges

Toutes les catégories de travailleurs, toutes les tranches d'âges sont là : des retraités mais aussi des lycéens qui craignent de ne pas trouver du travail. Des gilets jaunes aussi sont présents, et se retrouvent dans les lutes. Un 1er mai de lutte donc, mais qui permet aussi de se retrouver et de sortir de la solitude causée par la crise sanitaire.