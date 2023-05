Un 1er mai sous le signe de la réforme des retraites pour les syndicats lorrains

Que ce soit à Epinal à la Préfecture à 11h, ou à Nancy place de la République à 10h30, les manifestations du 1er mai font leur retour ce lundi en Lorraine. Et cette année, la fête du travail arrive en plein pic de la colère, après le passage validé mi-avril de la réforme des retraites devant le Conseil constitutionnel. "C'est un premier mai historique", lâche sans hésiter Delphien Rouxel, secrétaire départementale de la CGT dans les Vosges.

Pas question de tourner la page

La colère est d'autant plus montée que ces derniers jours, le discours gouvernemental a consisté en une tentative d'apaisement, et de laisser l'épisode social derrière. "Ce n'est pas notre discours", répond Frédéric Nicolas, de Force ouvrière en Meurthe-et-Moselle. "On ne s'est pas mobilisé pendant 3 mois et demi pour passer à autre chose. Nous on continue à se mobiliser contre la réforme. Il passe en force et il veut qu'on oublie tout, c'est non", ajoute-t-il.

"Il y a quelque chose qui nous unit depuis 3 mois et c'est la première fois depuis plusieurs années", poursuit Delphine Rouxel, bien décidée elle aussi à continuer. D'autant que selon elle, les retraites ne sont pas les seules revendications à avancer en ce 1er mai. "Il y a certes cette réforme mais aussi un plan social et une feuille de route de la Macronie qui ne nous plaît guère pour les salariés."