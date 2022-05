Un 1er mai très politique dans le cortège de la mobilisation à Cherbourg

Une semaine après l'élection présidentielle et à l'aube des législatives, la mobilisation de ce 1er mai 2022 était encore plus politique qu'à l'habitude dans le cortège cherbourgeois.

On entendait beaucoup parler de "troisième tour" dans le rassemblement devant la mairie de Cherbourg et dans les prises de parole syndicales.

"Un 1er mai est toujours politique de toute façon," rappellent de nombreuses organisations syndicales, qui reconnaissent tout de même que cette année, le contexte est particulier. Depuis une semaine, Emmanuel Macron est réélu à sa propre succession à la tête de l'Etat et dans quelques semaines, auront lieu les élections législatives. Pour ce 1er mai 2022, ils étaient environ 700 à fouler le pavé à Cherbourg.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"La messe républicaine n'est pas dite"

Les manifestants du cortège cherbourgeois ont bien en tête la prochaine échéance électorale après ce qui a été pour beaucoup ici, une déception. Coralie Benacchio est secrétaire départementale de l'Unsa inter-professions dans la Manche. Son syndicat n'a pas d'appartenance politique mais en ce 1er mai, elle a bien en tête les élections législatives : "La messe républicaine n'est pas dite. Les choses ne sont pas terminées, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que M. Macron a été réélu que l'avenir est tout tracé." Pas de consigne donc pour le mois de juin mais la syndicaliste appelle à aller voter.

Environ 700 personnes se sont mobilisées à Cherbourg pour ce 1er mai 2022. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

CGT, FO, SUD, F.S.U, Unsa, etc. les syndicats sont bien sûr mobilisés pour cette journée internationale des travailleurs, mais pas seulement. Milad a 19 ans, il est étudiant à Caen et tenait à manifester : "Les résultats présidentiels ne satisfont par par rapport aux cinq dernières années donc c'est important de se mobiliser." Le jeune homme espère un rapprochement à gauche pour les législatives même si "aujourd'hui on voit différents partis de gauche qui ont du mal à se mettre d'accord, et c'est important de voir qu'on peut se mettre ensemble sur des projets communs," estime-t-il.

La réforme des retraites et le pouvoir d'achat sont au cœur des revendications du jour. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Un contexte politique mais surtout des revendications sociales pour ce 1er mai

"Notre priorité, nous, organisations syndicales, c'est bien de porter la parole des salariés, des ouvriers, des fonctionnaires," rappelle Sandrine Gamblin, et de mettre en avant leurs préoccupations. "Ce qui est très important c'est la réforme des retraites et le maintien des différents régimes, on a aussi beaucoup de salarié dans la précarité actuellement avec l'inflation qui monte mais pas la salaires, et puis bien sûr les étudiants, les retraités," énumère la syndicaliste. C'est d'ailleurs pour faire valoir sa situation que Dominique, ancien salarié de la fonction publique, est venu : "Je trouve que ma retraite est insuffisante donc c'est pour cela que je suis présent aujourd'hui et pour tous les problèmes que rencontre mes camarades qui sont encore au travail."

Et le retraité conclut : "Si nos politique ignorent les revendications des travailleurs le 1er mai, il faut qu'ils arrêtent de faire de la politique."