Un 26e week-end de mobilisation pour les "gilets jaunes" avec deux rassemblements nationaux à Nantes et Lyon

À bientôt six mois de mobilisation, les "gilets jaunes" ont appelé à manifester pour la 26e fois samedi avec des points de ralliement "nationaux" à Lyon et Nantes. Il y a une semaine, le ministère de l'Intérieur avait recensé moins de 19.000 manifestants contre plus de 40.000 pour les organisateurs.

Les "gilets jaunes" ont appelé à manifester pour la un 26e week-end partout en France. Ce samedi 11 mai, deux points de ralliement "nationaux" ont été décidés à Lyon et Nantes, où les autorités redoutent la présence de casseurs. Il y a une semaine, le ministère de l'Intérieur avait recensé moins de 19.000 manifestants, contre plus de 40.000 pour les organisateurs, soit la plus faible participation depuis le début du mouvement le 17 novembre.

A Paris, plusieurs centaines de manifestants ont commencé à défiler vers 13 heures sous la pluie et en chantant "On est là, on est là", depuis Jussieu, point de départ choisi "en soutien aux enseignants" pour protester contre la loi Blanquer. L'accès aux Champs-Élysées est fermé au sein d'un périmètre d'interdiction comprenant le palais présidentiel et l'Assemblée nationale, de même que le secteur de Notre-Dame.

A Nantes, la manifestation a débuté vers 14 heures, près de la Tour Bretagne où plusieurs centaines de manifestants étaient réunis dans le calme. Le préfet de Loire-Atlantique Claude d'Harcourt a expliqué vendredi avoir anticipé un "rassemblement de 500 membres de l'ultra-gauche". "Nous aurons un niveau de forces de l'ordre inédit", a-t-il annoncé sans en préciser les effectifs.

#GiletsJaunes#Nantes début de manifestation près de la Tour Bretagne plusieurs centaines de manifestants dans le calme pour l’instant pic.twitter.com/BZUeliW0YK — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) May 11, 2019

Des manifestants de Besançon et Marseille sont également attendus samedi à Lyon aux côtés de Jérôme Rodrigues, l'une des figures du mouvement. La préfecture du Rhône a élargi le périmètre d'interdiction de la manifestation à quatre zones commerçantes et mis en place des contrôles routiers en amont de l'agglomération, qui ont donné lieu à deux interpellations pour port d'armes par destination.

À Orléans, le procureur de la République a confirmé que des personnes se rendant au rassemblement des "gilets jaunes" prévu ce samedi dans le Loiret ont été interpellées, sans plus de précisions, dans la nuit dernière et ce samedi dans la matinée.

À Toulouse, des "gilets jaunes" expliquent se réunir "pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là." La manifestation non déclarée a débuté en début d'après-midi sur le boulevard de Strasbourg.

Le 26e samedi des "gilets jaunes" commence dans le centre ville de Toulouse#Toulouse#GiletsJaunes#Acte26pic.twitter.com/sfoMz1bpmP — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) May 11, 2019

A Strasbourg, le groupe "Gilets Jaunes Alsace" appelait à se rassembler devant le Palais des Congrès, où la tête de liste LREM pour les européennes, Nathalie Loiseau, tenait un meeting samedi après-midi avec le Premier ministre Édouard Philippe. Le texte de l'appel évoque un "contre-meeting" face au "parti de Macron, président des riches", qui "vient faire sa propagande".

Des périmètres d'interdiction sont également en place à Lille ou Dijon.