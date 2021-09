Après Casino et Monoprix, Carrefour lance un abonnement pour bénéficier de réductions

De plus en plus de chaînes de supermarchés proposent à leurs client un abonnement mensuel qui leur permet de bénéficier de réductions. Une formule qui existe déjà depuis deux ans chez Casino et chez Monoprix, qui font partie du même groupe, et que Carrefour va expérimenter à partir du 20 septembre. Cet abonnement sera disponible dans ses 21 magasins de la région de Rouen, mais aussi dans les drives. Si l'expérience est concluante, elle sera probablement étendue à toute la France l'an prochain.

Payer un abonnement pour avoir ensuite des réductions

Le principe est simple. Vous payez un abonnement de six euros par mois et en échange, vous avez 15 % de réduction. Cette réduction sera appliquée sur tous les produits de ses marques de distributeur. L'idée, c'est de fidéliser les clients et d'éviter qu'ils ne fréquentent d'autres enseignes. Tout en s'assurant des revenus réguliers et en acquérant une bonne connaissance de leurs préférences.

Casino a été le pionnier de l'abonnement

Casino a déjà mis en place ce dispositif depuis deux ans. L'abonnement coûte 10 euros par mois et il permet 10 % d'économie sur tous les achats, quelle que soit la marque. Monoprix, qui fait partie du même groupe, s'est lancé en août. Moyennant 10 euros par mois, vous avez 10 % de réduction sur l'alimentaire, l'entretien et l'hygiène. Le textile et la décoration en sont donc exclus. L'abonnement vous donne aussi droit à une livraison gratuite au-delà de 50 euros de courses.