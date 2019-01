Un accord de principe entre syndicats et direction chez Sandvik, à Fondettes, où 161 emplois sont supprimés

La direction de Sandvik aurait finalement accepté mercredi de verser une prime de 25 000 euros à chacun des 161 salariés, en plus des mesures déjà négociées auparavant. Le plan de sauvegarde de l'emploi pourrait être signé dès la semaine prochaine, dans cette usine bientôt délocalisée.

Indre-et-Loire, France

Peut-être une avancée décisive chez Sandvik, à Fondettes ou 161 emplois vont disparaître cette année à cause de la délocalisation de l'usine à l'étranger. Selon la Nouvelle République, les syndicats (CFE-CGC et CGT) et la direction ont trouvé un accord de principe sur le plan social, mercredi 23 janvier.

La multinationale suédoise aurait finalement accepté de verser 25 000 euros à chaque salarié, en plus des 22 000 euros déjà obtenu. Cette indemnité de départ était le principal point d'achoppement des négociations, ces derniers jours. Son refus, par la direction, avait d'ailleurs occasionné quelques débordements dans l'usine, le 17 janvier, de la part de salariés en colère.

Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoirait aussi de la formation et des congés de reclassement pendant 48 mois maximum. Ce plan devrait être signé la semaine prochaine.

La Nouvelle République affirme aussi que deux visites de l'usine par de potentiels repreneurs sont prévues : une fin janvier, et l'autre en mars.