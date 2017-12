Un accord signé pour le transfert des salariés Vélib'

Après des mois de conflit, l'avenir des salariés de Cyclocity s'éclaircit. Les volontaires pourront bien partir travailler chez Smoovengo, le repreneur du service métropolitain à partir du 1er janvier. Toutes les parties ont signé un accord mercredi soir.

L'accord tripartite conclu entre Smoovengo, le groupe JCDecaux, et les trois salariés de sa filiale Cyclocity, prévoit un reclassement automatique et immédiat pour les volontaires, à des conditions salariales "comparables" selon les deux entreprises. Jusqu'à présent, le groupement désigné à l'unanimité par le Syndicat Autolib' Vélib' Métropole pour exploiter le service Vélib' pour la période 2018-2033, proposait aux anciens salariés des rémunérations nettement inférieures à leurs revenus actuels. Jusqu'ici toutes les tentatives de négociation avaient échoué.

Les 267 travailleurs expérimentés et qualifiés, des techniciens pour la plupart, ont donc enfin la garantie d'un "emploi stable et durable", selon le communiqué de Smoovengo, utilisant les mêmes termes que celui de JCDecaux. Les petites mains qui réparent et entretiennent les Vélib' depuis dix ans ont ainsi "l'opportunité de valoriser l'expérience et le savoir-faire qu'ils ont acquis".

JCDecaux invité à faire un effort

D'après nos informations, c'est le groupe JCDecaux -sous la pression de la mairie de Paris- qui devra mettre la main à la poche pour compenser les écarts de salaires. Le groupement Smoovengo a maintenant jusqu'au 18 décembre pour proposer des contrats de travail aux personnels de Cyclocity, pour des embauches immédiates. Les employés qui ne souhaiteraient pas poursuivre l'aventure au sein du nouveau service pourront bénéficier d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont les conditions ont également été acceptées par les syndicats.

Le passage de témoin se rapproche

Smoovengo promet en tout 300 emplois directs liés à l'exploitation des Vélib', et 150 emplois indirects dans toute la France. La période de transition a débuté le 1er octobre, avec le démontage progressif des anciennes stations. Les nouveaux vélos seront activés le 1er janvier 2018, pour un service totalement opérationnel le 1er avril.