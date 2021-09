Un accord stratégique pour faire naître une "chaîne de l'hydrogène" dans le Territoire de Belfort

Suite et fin ce jeudi du salon Hydrogen Business for Climate à Belfort. 350 professionnels du secteur de l'hydrogène étaient réunis pour deux jours à l'Atria pour tisser des liens et accélérer le développement de cette énergie verte. En point d'orgue, la signature jeudi d'un accord stratégique entre cinq partenaires d'envergure du Territoire de Belfort : General Electric, GRTgaz, McPhy, Ineris et les universités de technologie de la région dont l'UTBM.

Une véritable "chaîne de l'hydrogène"

Chaque maillon de la chaîne a son rôle. Le directeur de General Electric EPF, Emmanuel Mercier, mise sur cette synergie. "C'est une alliance parfaite entre différents acteurs qui sont à la fois des utilisateurs de l'hydrogène, des producteurs de l'hydrogène et des distributeurs de l'hydrogène". Il salue aussi la participation du secteur universitaire, avec 4 thèses de doctorat qui débutent à l'automne à l'UTBM, en lien avec les signataires de l'accord.

Pour que tout fonctionne, il faut que l'hydrogène produit, transporté, stocké et utilisé soit vert. C'est un enjeu de viabilité et d'attractivité pour toute la filière, et c'est là qu'intervient McPhy, société pionnière dans l'hydrogène décarboné. "Notre savoir-faire, c'est de savoir faire des équipements à une taille industrielle", affirme Antoine Ressicaud, son directeur industriel qui en cache pas ses ambitions : "pas seulement du démonstratif, mais qu'on puisse passer à l'échelle de la décarbonation de l'hydrogène en France et en Europe".

McPhy à Belfort, c'est pour quand ?

L'entreprise McPhy doit implanter prochainement une "gigafactory" à Belfort, un site de production à l'échelle industrielle. Il reste encore deux verrous à faire sauter : la validation du PIEEC (projet important d'intérêt européen commun), un financement de l'Europe, et la garantie que la demande d'hydrogène sera suffisante pour écouler la production. "Dans les prochaines semaines, on pense qu'on aura une meilleure visibilité", estime Antoine Ressicaud.