Un accord trouvé entre la direction et les grévistes de la société Compin dans l'Eure

Les grèvistes de la société Compin à Evreux et la direction ont trouvé un accord ce samedi 29 octobre 2022.

Un accord a été trouvé entre les grévistes et la direction de la société Compin d'Evreux (Eure), ce samedi 29 octobre 2022. La moitié des 113 salariés de cette entreprise spécialiste du siège ferroviaire était en grève depuis mardi matin. Elle est maintenant terminée.

ⓘ Publicité

Deux tiers des jours de grève payés

Ils protestaient contre le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de Compin qui prévoit le licenciement de 55 personnes. Un partie de la production doit aussi être délocalisée vers des sites espagnols ou polonais.

"On a obtenu un accord de méthode et que la négociation du plan de sauvegarde soit prolongé de quinze jours", indique un des salariés en grève. "Les deux tiers des jours de grève seront également payés et aucun gréviste de ne sera sanctionner."