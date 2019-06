Un accord trouvé sur le plan social de la sucrerie de Cagny

Le plan social de la sucrerie de Cagny validé par les syndicats et l'entreprise Saint Louis Sucre. Les salariés de l'usine toucheront en moyenne 80 000 € d'indemnité de licenciement. Une somme deux fois plus élevée que ce qu'offre Saint Louis d'habitude selon les syndicats.

Cagny, France

Les représentants syndicaux de la sucrerie de Cagny sont revenus des dernières négociations sur le plan social en début de semaine avec une bonne nouvelle pour les salariés. Ils toucheront en moyenne 80 000 € d'indemnité de licenciement, (45 000 € au minimum et jusqu'à 300 000 € pour les plus anciens cadres). Une somme deux fois plus élevée que ce qu'offre Saint Louis d'habitude selon les syndicats. "Satisfaction, c'est un grand mot parce qu'on ne peut pas se satisfaire qu'il y ait des emplois supprimés et que les salariés subissent des conséquences, reconnaît Loïc Touzé, représentant Force ouvrière, par contre, on peut se satisfaire que le parachute qui leur permet d'amortir la catastrophe sociale leur permet d'être rémunéré correctement pendant deux à trois ans."

Les 82 employés peuvent aussi percevoir des aides pour reprendre une entreprise ou se former à un autre métier. Ainsi, tous les salariés ne seront pas licenciés. 9 personnes resteront également sur le site de Cagny qui deviendra un entrepôt de stockage. Ce plan social, "magistralement négocié", selon Laurence Dumont, ne risque pas d'affaiblir l'offre de reprise des betteraviers d'après la députée du Calvados. "Cela renforce ma détermination et je commence à m'impatienter un petit peu, nous avons envoyé plusieurs lettres à l’exécutif et nous n'avons pas de réponse."

Patrick Dechauffour attend également un signal d'Edouard Philippe ou d'Emmanuel Macron. Le président du syndicat des planteurs de betteraves du Calvados, de l'Orne et de la Sarthe l'assure, "l'objectif des salariés de Cagny reste toujours le même, c'est que l'usine soit reprise." Les betteraviers espèrent savoir d'ici 3 semaines si Südzucker, le groupe allemand propriétaire de l'usine, ouvre ou ferme la porte aux négociations pour leur projet de reprise. Si l'opération aboutit, le plan social sera alors annulé.