Un accueil de jour pour les familles de migrants à Caen

Depuis le 1er mars, un accueil de jour a ouvert ses portes aux familles de migrants à Caen. Objectif : proposer un lieu aux parents avec enfants mineurs où ils peuvent se reposer, se faire à manger et disposer de services de base. Une trentaine de personnes s'y rendent chaque jour.

Plus d'une trentaine de migrants se rendent chaque jour au centre qui a ouvert ses portes début mars, dans le quartier du jardin des plantes à Caen. Ce lieu est conçu pour des parents avec enfants mineurs, la plupart des enfants accueillis ont entre deux et quinze ans. C'est aussi l'occasion pour les familles de se retrouver : la nuit, la plupart des femmes et leurs enfants sont accueillis dans un centre d'hébergement, l'ancien collège Lemière, les hommes eux sont à la rue.

C'est la hausse du nombre d'enfants à la rue qui a entraîné la décision des collectivités d'ouvrir un accueil de jour. Après deux ans de discussions et d'organisation, c'est à l'association Itinéraires (spécialisée dans le droit des femmes) qu'a été confiée la gestion de cet accueil de jour, ouvert de 9h à 17h30. Cinq travailleurs sociaux, souvent déjà sensibilisés aux problématiques migratoires, s'occupent de l'accueil. Parmi eux, Marine et Pauline.

"C'est un joli projet. Il y a tout à construire, tout à faire." Pauline

Un espace de repos et de lien social

Pour la présidente de l'association Itinéraires, Monique Toutain, ce lieu a été imaginé pour que les familles s'y sentent bien, s'y reposent.

L'association Itinéraires, qui occupe cette maison prêtée par l'État, travaille en collaboration avec de nombreuses associations. Sur place, un pédiatre de l'AMCE (association médicale contre l'exclusion) devrait régulièrement venir. Des liens avec l'association France Terre d'Asile ont aussi été établis.

De nombreux services sont disponibles : des douches et des WC évidemment, mais aussi une buanderie. L'association La Chiffo donne des vêtements pour ces familles. Une machine à laver et un sèche-linge sont aussi à disposition, il devrait bientôt y en avoir deux de plus.

Un étage est entièrement consacré à l'enfant : une salle avec des jeux (fournis par le Secours Catholique) et des lits de bébé. Il est prévu que des animateurs viennent aussi s'occuper des jeunes. Au dernier étage, un espace cuisine où les familles peuvent faire réchauffer leurs repas. Le petit-déjeuner et le goûter pour les enfants sont offerts par l'association.