Un agriculteur distribue gratuitement des œufs et des pommes de terre bio aux Amiénois dans le besoin

Un petit coup de pouce face à l'inflation : un agriculteur distribue gratuitement des pommes de terre et des œufs bio à Amiens, ce vendredi 30 décembre 2022.

Pour aider les plus modestes à faire face à l'inflation, Laurent Vindevogel, un agriculteur basé à Pissy, co-gérant de La Ferme de Tante Lucie, et Assia Nouaour, une conseillère municipale d'opposition, organisent une distribution alimentaire ce vendredi 30 décembre 2022 à Amiens à partir de 17h00.

ⓘ Publicité

Plus de 460 kg de pommes de terre et plus de 2700 œufs à écouler

Ils prévoient de donner 460 boîtes de six œufs et 185 sacs de 2,5 kg de pommes de terre et tout est bio.

Ces produits vont être proposés gratuitement ce vendredi à partir de 17h00 avec un premier rendez-vous fixé au parking de l'école Marivaux d'Amiens, ils vont ensuite se rendre devant SOS Médecins à 17h45, à l'arrêt de bus Picasso à 18h00 puis distribueront ce qu'ils leur restent à l'association le Carillon qui vient en aide aux personnes sans domicile fixe.

"L'idée c'est de redonner un peu le sourire en cette fin d'année"

Laurent Vindevogel avait déjà distribué plus de tonnes de pommes de terre pendant le confinement, pour aider les plus en difficulté et il souhaite faire de même en cette période d'inflation.

"L'idée c'est de redonner le sourire en cette fin d'année et de passer un moment convivial, malgré la pluie", précise l'élue Assia Nouaour.

Une centaine de personnes sont déjà inscrites pour venir récupérer leurs produits bio et si vous êtes dans le besoin, vous pouvez vous aussi vous rendre à un des points de rendez-vous, en fonction de l'heure qui vous arrange.