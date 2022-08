Un aller-retour à la mer à 1 euro pour les habitants d'Avignon

C'est ce vendredi le dernier jour pour s'inscrire au dernier "Samedi à la mer" de la mairie d'Avignon. Ce programme permet aux inscrits d'aller en car passer la journée sur la plage aux Saintes-Maries-de-la-Mer pour un euro par adulte, et gratuitement pour les enfants. L'opération fait partie du dispositif "Un été à Avignon" et séduit chaque année des dizaines de familles avignonnaises.

Michèle par exemple s'est inscrite avec ses deux frères et ses deux enfants pour ce dernier samedi de l'été et prendra le car quasiment en bas de chez elle, à Montfavet. "Ça nous facilite parce qu'on n'a pas de véhicule, explique-t-elle. Pour l'organisation, c'est top, surtout si on ne peut pas partir en vacances pendant cette période-là". Et si la mer est proche d'Avignon, elle n'est pas si facile à rallier. "Ce n'est pas si loin, c'est à une heure de route, mais c'est un investissement, surtout en ce moment : une voiture, de l'essence, plus les charges quand on a des enfants... Ça fait beaucoup, donc on essaie de trouver des solutions plus économiques."

Ce samedi, trois cars de 50 places partiront de plusieurs quartiers d'Avignon. "Tous complets", se félicite l'adjointe à la maire d'Avignon déléguée à la ville fraternelle, active et sportive, Zinèbe Haddaoui. "C'est une vraie demande, ça permet de partir ensemble, de partir quand on n'a pas de voiture, quand on n'a pas les moyens et c'est écologique car c'est un transport en commun... Donc c'est avantageux sur tous les plans." Et pour les retardataires, il reste encore quelques places disponibles : il faut se rapprocher de sa mairie de quartier.