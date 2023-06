Un an après la fermeture du dernier bar à Commer, des habitants se mobilisent pour redynamiser le village

Les villages sont au cœur d'un plan de relance du gouvernement. Élisabeth Borne a présenté ce jeudi 15 juin **une quarantaine de mesures pour redynamiser les territoires ruraux :**12 millions d'euros vont par exemple être débloqués pour financer l'installation de nouveaux commerces dans les petites communes. Certaines mairies n'ont pas attendu ce plan du gouvernement pour agir. À Commer par exemple près de Mayenne, le dernier café de la commune, Chez Sam, a fermé en mars 2022. Des habitants se sont donc mobilisés avec la mairie : un bar associatif vient d'ouvrir dans le village. Des soirées seront organisées le deuxième vendredi de chaque mois, de 18 heures à 23 heures.

"On n'a plus rien à Commer"

Le bar, Comm'1 Air de Chez vous , est installé dans des locaux municipaux. La salle se situe dans la cour de la mairie et sert aussi à faire manger les écoliers de la commune. "Le vendredi, à partir de 15 heures, tout est nettoyé. On sert le bar ici… un endroit convivial", décrit Daniel Gérault, l'un des adjoints de la mairie, également bénévole pour faire tourner ce bar éphémère. La mairie a également versé 500 euros à l'association, Aide et initiative comméroise qui gère le bar pour acheter du matériel. "Ici, on est un peu une cité dortoir : on rentre du travail, on rentre chez soi, c'est pour ça que c'est important d'avoir un lieu où se rencontrer", souligne Annabelle Fouquet, la présidente de l'association, à l'origine du projet.

Le bar associatif est installé le deuxième vendredi de chaque mois dans la salle de cantine des écoliers de Commer. © Radio France - Maïwenn Bordron

Il y avait beaucoup d'attentes parmi les habitants de Commer depuis la fermeture du dernier bar. Il reste désormais deux commerces dans le village : une boulangerie et un salon de coiffure. "On voit bien qu'il n'y a plus personne qui passe dans la rue, c'est tristounet ", regrette Cathy Chamaret, la gérante du salon de coiffure. "Quand on voit qu'il n'y a pas de voitures sur la place, ça nous fait drôle alors qu'avant il y en avait", confirme Danièle, une habitante de Commer. Le bar associatif pourrait insuffler un nouveau dynamisme dans la commune de 1.200 habitants et attirer d'autres commerces.

Le bar fonctionne avec une vingtaine de bénévoles au total, dont Hervé, un agriculteur de Commer. "On n'a plus rien, on n'a plus de café, plus de restaurant et on n'a même plus de salle des fêtes. Si le bar associatif peut faire quelque chose pour avoir encore des contacts parmi les Commérois, pourquoi pas ?", lance cet habitant, d'un ton optimiste. Il ajoute : "Ça marche bien dans d'autres communes, pourquoi ça ne marcherait pas à Commer ?"

Stéphanie Martineau, elle, tient la boulangerie du village avec son mari. Elle est ravie d'avoir plus d'animations dans le bourg, mais elle n'est pas sûre qu'un bar ouvert une fois par mois puisse marcher de façon pérenne. "S'ils peuvent rajouter des jours, s'ils ont assez de bénévoles... il faut voir sur le temps, si les gens continuent à y aller. Il faut que ce soit des commerces à la semaine", confie la boulangère. Stéphanie Martineau confie espérer maintenir son commerce en vie, malgré les difficultés financières liées à la hausse du coût de l'électricité.

"Si cela fonctionne, si on voit qu'il y a beaucoup de monde, qu'il y a un engouement de la population, l'objectif à long terme serait d'avoir des locaux un peu plus grands pour pouvoir accueillir plus de monde", affirme Annabelle Fouquet, présidente de l'association Aide et initiative comméroise, à l'origine du projet du bar associatif. La mairie de Commer pourrait mettre à disposition une salle de façon permanente pour accueillir le bar. La prochaine soirée est déjà prévue : elle aura lieu le vendredi 14 juillet autour d'un barbecue.