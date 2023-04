"Anniversaire" de la réélection d'Emmanuel Macron : des rassemblement prévus à Bourges et Châteauroux

Un anniversaire au son des casseroles. Pour marquer les un an de la réélection d'Emmanuel Macron, l'association Attac appelle à manifester dans plusieurs villes en France. À Châteauroux, le rendez-vous est fixé à 18 heures place de la République. L'appel est relayé dans l'Indre par certains syndicats, comme la CGT.

À Bourges, c'est à 20 heures devant la mairie que se rassemblent les opposants au chef de l'État. Là aussi, l'appel est relayé par plusieurs syndicats.

Les "concerts de casseroles" se multiplient

Depuis plusieurs jours, les casseroles sont utilisées, notamment par les opposants à la réforme des retraites, pour signifier le désaccord avec le gouvernement. On les a ainsi entendu résonner à plusieurs reprises en Berry : lors du déplacement de la Ministre des Sports jeudi dernier à Châteauroux, et lors de la venue de la Première ministre Élisabeth Borne le lendemain, à Valençay, Buzançais, et Châteauroux.