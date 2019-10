Un ancien bâtiment industriel réhabilité en résidence étudiante au Mans

Redonner vie à un bâtiment existant et inutilisé, c'est l'ambition de la ville du Mans avec la nouvelle résidence étudiante Pasteur qui se trouve rue Paul Courboulay. Un futur logement moderne qui va accueillir des étudiants et des jeunes actifs à partir de septembre 2020.

Le Mans, France

L'édifice, construit en 1936, détruit pendant la guerre puis reconstruit, était d'abord un central téléphonique. La pose de la première poutre s'est déroulée lundi après-midi en présence du maire, Stéphane Le Foll, qui a rappelé l'histoire de ce bâtiment.

C'était un bâtiment technique destiné aux télécommunications, qui a ensuite était inutilisé. C'est un très beau bâtiment industriel de l'entre-deux guerre avec de grandes qualités architecturales auquel nous avons attribué une nouvelle destinée

Le recyclage contemporain d'un bâti existant

Le but de ce projet: revaloriser un bâtiment qui était inutilisé. Cela permet de valoriser la ville et permettre à des étudiants de vivre dans le centre-ville, près des transports en communs, rappelle Stéphane Le Foll. Une résidence étudiante qui va donc permettre une redynamisation de la ville et le développement d'une stratégie universitaire.

Les travaux ont officiellement débuté au printemps dernier, pour cette résidence qui va comporter 138 logements de 16 mètres carré et la création de 2 étages supplémentaires sur le toit. Chaque chambre meublée aura sa salle de bain et sa kitchenette.

Pour Rémi Hersant, l'architecte en charge du projet, il y a une vraie démarche écologique: "avec une isolation performante et un bâtiment qui sera peu énergivore". Avec un emplacement dans le centre-ville du Mans, cela va aussi permettre aux étudiants de limiter leurs déplacements puisqu'ils la résidence étudiante se trouve près des lignes de Tram.

Comme le rappelle Rémi Hersant: "le but de ce projet c''est de refaire la ville sur la ville, utiliser tout ce qui existe déjà afin de conserver de l'énergie, en évitant la destruction d'un bâti existant et les nuisances sonores qui l'accompagnent.