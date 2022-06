Un ancien secrétaire d'Etat au chevet des thermes de Plombières-les-Bains

Sa mission est de piloter la réouverture des thermes de Plombières-les-Bains, mais aussi d'apaiser les tensions avec les élus et les habitants. Yves Jégo, ancien secrétaire d'Etat, vient d'être recruté comme numéro 2 du groupe AVEC, par le PDG Bernard Bensaïd.

Il s'est rendu à Plombières-les-Bains, jeudi, en compagnie des élus, afin de faire un point sur le chantier.

"Une part de responsabilités"

Après plusieurs reports de la date de réouverture, dus, selon le groupe, à des problèmes d'approvisionnement de matériel dans le cadre des travaux engagés sur le site, Yves Jego confirme la date de réouverture des thermes au 5 septembre.

"Il y a eu sans doute un manque de dialogue, des choses qui n'ont pas été expliquées de façon assez claire. Le groupe le reconnait. Si Bernard Bensaïd m'a nommé comme Numéro 2 et demandé de venir m'occuper en priorité de Plombières, c'est qu'il a bien conscience qu'il faut se parler et avancer main dans la main."

Yves Jego Copier

"Je pense qu'il y a eu une rupture de dialogue, on a sans doute notre part de responsabilités, aujourd'hui le dialogue est rétabli je reviendrai mi-juillet pour vérifier que les choses avancent bien."

"Nous sommes les premiers intéressés à ce que l'activité redémarre vite, parce que chaque année, c'est 500 000€ de déficit qui sont couverts par le groupe, donc nous avons aussi hâte que l'activité reprenne."

Une prime de recrutement pour un médecin

"Les tests peuvent démarrer au 1er août, sur une dizaine de jours, pour permettre de mesurer la qualité de l'eau, savoir si la tuyauterie mise en place, garantit la qualité de l'eau. On est passé de kilomètres de tuyaux en pvc, à des tuyaux en inox."

L'établissement a lancé le recrutement d'un deuxième médecin thermal, afin de pouvoir augmenter sa capacité d'accueil. "Avant le Covid, les thermes tournaient avec une jauge de 400 à 450 curistes par semaine. Aujourd'hui, nous sommes limités à 100. On peut monter cette jauge à 200, mais il faut trouver un médecin thermaliste. On lance une campagne de recrutement, avec une prime d'accueil, pour inciter à venir nous rejoindre. On a bien conscience que 100 curistes, c'est assez faible."

Christophe Naegelen, rassuré mais prudent

"La saison thermale se terminera le 15 décembre, on a déjà un calendrier bien rempli, ça ne sauvera pas toute la saison, mais on pourra saluer le redémarrage."

Le député Christophe Naegelen, qui connaît Yves Jego pour l'avoir côtoyé à l'Assemblée Nationale, est rassuré par cette reprise en main du dossier, mais reste prudent. "La confiance n'exclut pas le contrôle. Je ne crois que ce que je vois. Il y a les discours qui vont dans le bon sens, et il y a la réalité des choses. On verra si la réouverture a bien lieu en septembre."