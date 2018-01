Visualiser concrètement ce qu'on pourrait faire pour économiser l'énergie dans notre logement. C'est le but de la maison des éco-gestes, un appartement pédagogique installé depuis un an et demi dans le quartier du Sanitas, à Tours. Il s'installera à Amboise au printemps prochain.

Indre-et-Loire, France

Installé à l'initiative du conseil départemental, avec l'aide des bailleurs sociaux et des fournisseurs d'énergie notamment, cet appartement a déjà accueilli plus de 300 visiteurs, à Tours, sur rendez-vous. L'objectif est notamment d'aider les gens en situation de précarité énergétique à faire des économies, grâce aux conseils d'une spécialiste qui dirige la visite, Agnès Roumaneix, conseillère en économie sociale et familiale au service logement du conseil départemental d'Indre-et-Loire.

Des panneaux expliquent très simplement comment mieux gérer notre consommation d'eau ou d'énergie. © Radio France - Boris Compain

C'est un logement comme tous les autres, sauf qu'ici, on mesure tout : par exemple, l'électricité consommée par la télé et la box en position veille : 14 watts, l'équivalent de 2 ampoules Led

"Laisser la télé et la Box en veille consomme autant que de laisser la cuisine et la salle à manger éclairées toute la nuit". Agnès Roumaneix

La solution, c'est de brancher la télé et la box sur une prise multiple, pour tout éteindre pendant la nuit.

Un frigo ou un congélateur défaillant peut doubler la facture d'électricité

Autres gros consommateurs d'énergie : les appareils qui font du chaud ou du froid. Par exemple, quelques millimètres de givre dans le congélateur peuvent coûter très cher : "3 millimètres de givre dans le congélateur augmente la consommation d'électricité de 30%" rappelle la spécialiste.

Et puis bien sur, il y a l'eau : 35 bouteilles vides, dans la douche, matérialisent ce qu'on consomme en 5 minutes. Les visiteurs repartent d'ailleurs avec un sablier, à mettre sous la douche, pour les inciter à ne pas y rester plus longtemps.

Ces 35 bouteilles vides symbolisent les 35 litres d'eau consommés pendant une douche de cinq minutes. © Radio France - Boris Compain

Dans toutes les pièces, il y a des rappels utiles : couper l'eau pendant qu'on se savonne, qu'on se brosse les dents ou qu'on se rase, couvrir la casserole quand on fait bouillir de l'eau, vérifier l'étanchéité des joints du frigo, fermer les volets, la nuit, pour garder la chaleur. Presque toujours de simples conseil de bon sens.

Après Saint-Pierre-Des-Corps et Tours, l'appartement pédagogique itinérant sera bientôt à Amboise

Après avoir passé un an et demi à St Pierre des Corps, puis un an et demi à Tours, l'appartement pédagogique itinérant s'installera à Amboise, à partir du printemps prochain. Pour le visiter, il faut prendre rendez-vous au 06 08 03 29 67.