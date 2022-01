Un appel à la grève au Pôle Emploi ce mardi 1er février en Côte-d'Or

Les revendications affichées par l’intersyndicale régionale (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, SNAP, SNU) qui appelle les agents de Pôle Emploi à la grève ce mardi 1er février portent sur une augmentation générale des rémunérations et sur des recrutements supplémentaires.

Une hausse des salaires urgentes pour l'intersyndicale

Pour les syndicats, la hausse des salaires doit être "significative" et urgente compte tenu des hausses de prix, "de la nécessaire reconnaissance du professionnalisme des agents", "de leur réactivité depuis le début de la crise sanitaire" et "du pouvoir d’achat perdu depuis plus de 10 ans". L'intersyndicale réclame aussi une détente du calendrier des déploiements des plans d’action en cours.

Des renforts en CDI pour accueillir les demandeurs d'emploi

Dans son appel à la grève, l'intersyndicale demande aussi "tous les moyens nécessaires à l’exercice des missions de service public" avec notamment des renforts en CDI puisque "notre région Bourgogne-Franche-Comté perd des postes chaque année depuis maintenant 5 ans" expliquent les syndicats.

Les 24 et 26 janvier, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), une discussion s’est ouverte entre la Direction Générale et les organisations syndicales représentatives, suite à l’appel à la grève du 1er février 2022. A ce stade et après 2 premières séances de négociation, les syndicats expliquent que la direction de Pôle Emploi leur dit que le ministère du travail _"autorise la direction à proposer 1 % d'augmentation "et que les propositions qu'elle fera lors de la prochaine séance prévue le 9 février "dépendront de la mobilisation du 1er février "_ .