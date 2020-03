Un appel à la grève ce mercredi à la Nouvelle République

Les journalistes et employés de rédaction du journal La Nouvelle République, sont appelés à cesser le travail ce mercredi. Un appel à la grève pour s'opposer au plan de la direction. Un plan sensé face à la baisse des ventes et du volume publictaire.

A l'appel des syndicats SNJ (Syndicat national des Journalistes) et SNJ-CGT, les journalistes et les employés de rédaction du groupe La Nouvelle République sont appelés à faire grève ce mercredi. Les organisations syndicales dénoncent le plan de la direction, baptisé "Cap 2023" qui doit permettre de faire face à une baisse des ventes et de la publicité. Ce plan prévoit une réduction d'un quart de l'effectif du journal, tous métiers confondus. Aujourd'hui, La Nouvelle République compte 440 salariès dans les 5 départements couverts par le quotidien régionnal.

Selon Hugues Guellec, secrétaire du CSE du journal, ce plan entraînerait la suppression de 23 postes de journalistes au sein du journal. Dans l'Indre, un poste de journaliste pourrait disparaître à la rédaction de Châteauroux. Précisons qu'il ne s'agirait pas de licenciements mais de non-remplacements de départs à la retraite.

Hugues Guellec, craint aussi à terme la disparition d'une des deux rotatives du journal ,situées au siège à Tours : "Cette option obligerait des rédactions comme celle de l'Indre à boucler beaucoup plus tôt. Du coup, certaines informations qui arriveraient tard, comme par exemple les résulats sportifs, pourraient passer à la trappe". Certes, la NR c'est aussi un site internet, mais Hugues Guellec précise qu'aujourd'hui, la Nouvelle République tire 95% de ses revenus du format papier. Les arguments économiques, le secrétaire du CSE ne les nie pas, mais il tient à modérer : "La baisse des ventes a été contenue ses deux dernières années et on a connu une embellie au niveau publictaire en 2019".

Une assemblée générale des salariés aura lieu ce mercredi à 14h à Tours, siège du groupe.