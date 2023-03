Un appel à la grève de tous les syndicats en fin de semaine sur le réseau TAO à Orléans

"Nous notre principale revendication dans cette grève, c'est le respect" résume Rachid Mansouri, délégué syndical Force Ouvrière chez Keolis, après avoir détaillé tout ce qui ne va pas, selon les syndicats, dans le management de Keolis à Orléans. Et pour expliquer cet appel à faire grève ce vendredi 31 mars, ainsi que le samedi 1er avril. "C'est un test, cette grève, pour voir si la direction comprend qu'il faut reprendre le dialogue social" explique Nicolas Provini, de la CFDT.

Dans les faits, les syndicats annoncent 120 à 130 grévistes ce vendredi parmi les conducteurs de bus et de tram, sur environ 300 en service en temps normal. Ils annoncent une grève très suivie, "car le ras-le-bol est réel" confient-ils. Ils promettent des pertrubations sur tout le réseau, avec un point d'orgue entre 11 heures et 14 heures. La direction de Keolis Orléans elle parle de 75 grévistes sur 750 salariés et parle de perturbations limitées.

"Il n'y a plus aucun dialogue social" selon les syndicats

Ce que pointent les syndicats, c'est ce qu'ils appellent "un durcissement du management de Keolis Orléans, depuis que la nouvelle direction est arrivée" dit Nuno Pereira de la CGT. Un nouveau directeur général a pris ses fonctions en septembre 2022, "et depuis il n'y a plus aucun dialogue" selon le représentant du personnel. Qui note dans le même temps une dégradation des conditions de travail, et une attitude crispée sur la question des salaires. "On nous a fait une proposition pas acceptable, et depuis, plus rien. On nous dit que les négociations reprendront en avril".

Les quatres syndicats de Keolis appellent à la grève à Orléans © Radio France - Anne Oger

Directement montré du doigt pour expliquer ce climat social dégradé, Antoine Lequeux le nouveau directeur général de Keolis Orléans, le gestionnaire du réseau de transports publics de la métropole d'Orléans, répond aux accusations. Les tensions dans les relations avec les salariés, qu'évoquent les syndicats, il les attribue à la colère sur la réforme des retraites, mais aussi à l'arrivée d'élections professionnelles en fin d'année. "C'est une compétition entre les organisations syndicales et on sait que ça avive les tensions".

"Nos bus et nos trams sont blindés"

Cependant cette fois c'est une intersyndicale qui s'est constituée pour appeler à la grève. Et qui parle, en-dehors des négociations sur les salaires, de sanctions de plus en plus nombreuses à l'encontre des conducteurs, d'un manque d'accompagnement des salariés quand ils sont agressés, "ce qui arrive de plus en plus souvent" selon Nuno Pereira de la CGT. Et de conditions de travail dégradées. "En fait il y a moins de bus et de tram au quotidien, mais la clientèle, elle, n'a pas diminué" raconte Dimitri Thibault, délégué Sud. "Nos bus, nos trams, ils sont blindés, on est parfois obligés de laisser des gens sur les trottoirs, ça n'est pas normal pour un service public".

A tout cela, Antoine Lequeux, le directeur de Keolis répond que le dialogue social n'est pas rompu. "Sur les négociations salariales, nous avons expliqué que l'inflation pèse sur les salariés, mais aussi sur l'entreprise, nous avons par exemple une hausse de la facture d'électricité de 300%. Nous avons donc proposé une augmentation de 5%, avec une partie sur l'an dernier". Face à cette grève annoncée ce vendredi, il regrette "un usage du droit de grève qui n'est pas toujours licite, sur des périodes très courtes, uniquement pour perturber le service, très pénalisant pour les usagers".

La direction assure que le match à CO'Met ne sera pas touché

Côté syndicats, on en appelle aussi à la métropole d'Orléans, le donneur d'ordre, puisque Keolis gère les transports sous la forme d'une délégation de service public. "Si la métropole veut un service public des transports de qualité dans les prochains mois, pour ses grands événements, il va falloir qu'elle fasse comprendre à Keolis que le dialogue social doit s'améliorer" prévient Nicolas Provoni.

Cette grève intervient alors qu'a lieu à CO'Met le premier match de l'Orléans Loiret Basket, samedi 1er avril. Plus de 10 000 spectateurs seront sur place, puisqu'il y a aussi un spectacle au Zénith. TAO et la métropole veulent inciter les gens à prendre le tram pour s'y rendre, en promettant un tram toutes les cinq minutes. "Cette soirée à CO'Met ne sera pas perturbée promet Antoine Lequeux, "nous avons des agents de réserve qui seront mobilisés".