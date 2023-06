Un appel à projets de 100.000 euros auprès des associations occitanes pour la rénovation énergétique

MaPrimeRénov', éco-prêt à taux zéro, Rénov'Occitanie... Ce sont autant d'aides à la rénovation énergétique qui existent, mais pas facile de s'y retrouver ! Pour mieux guider les ménages, le fonds Energie Solidaire Occitanie souhaite impliquer les associations de terrain. Il lance donc un appel à projets de 100.000 euros, soutenu par la région. Objectif : accompagner les Occitans dans un processus de rénovation énergétique.

En Occitanie, 14% des ménages vivent dans un logement en précarité énergétique : mal isolés, soumis aux variations de températures et donc énergivores. Le premier enjeu est d'aller chercher ce public. "Ce sont souvent des femmes seules, des immigrés, des agriculteurs, donc des personnes isolées et un peu perdues face à toutes ces aides", explique Lucie Mendes, coordinatrice du programme Energie Solidaire Occitanie.

Passer par les associations est la façon la plus simple d'atteindre ces ménages. "Elles ont une bonne connaissance du terrain, savent identifier les gens qui ont besoin de nous, vante Lucie Mendes. Et puis elles savent prendre le temps, c'est un accompagnement humain et pas seulement administratif."

Un accompagnement de A à Z

L'idée, c'est d'accompagner les ménages jusqu'au bout du processus. L'association va aider à remplir le dossier, faire venir des spécialistes pour des diagnostics ou encore vérifier les devis des artisans pour éviter les arnaques.

"On peut envisager tous types de travaux, ce qui est essentiel c'est la cohérence à long terme. Par exemple remplacer un radiateur, oui, à condition qu'on prévoit de refaire l'isolation dans les 2-3 prochaines années. C'est un tout", précise Lucie Mendes.

Le fonds Energie Solidaire Occitanie est financé par des producteurs d'énergie renouvelable (l'Arec Occitanie, Valeco, Enercoop) qui reversent l'équivalent en argent d'1% de leur production. Le reste des 100.000 euros provient des dons des particuliers. La région Occitanie assure le budget de fonctionnement du programme.

L'appel à candidature est ouvert jusqu'au 30 septembre. Les associations retenues seront dévoilées fin novembre 2023. Les dotations pourront aller jusqu'à 40.000 euros par organisation.

