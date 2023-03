Un appel à projets lancé pour les 30 ans de la fermeture de la SMN à Colombelles

Le 5 novembre 1993 la SMN, la Société Métallurgique de Normandie à Colombelles fermait définitivement. Les ouvriers faisaient la dernière coulée. Pour les 30 ans de la fermeture de ce site industriel qui a employé jusqu'à 6400 salariés au plus fort de son activité dans les années 70, l'association "SMN Mémoire et patrimoine" lance un appel aux bonnes idées et aux projets.

L'association SMN Mémoire Patrimoine regroupe 38 anciens ouvriers, fils ou femmes d'ex salariés de la SMN. Ces 30 ans, il n'est pas question de "les commémorer ou de les célébrer, ce n'est pas un anniversaire" pour Patrick Desvages entré à l'âge de 14 ans en apprentissage à Colombelles. Pour lui, c'est "93-2023" et rien de plus pour cet ex SMN encore très ému "c'est très dur, j'ai été très longtemps à ne pas pouvoir revenir sur le site" raconte cet ancien électricien qui veut aujourd'hui pérenniser la mémoire. "Les gens voyaient le ciel s'éclairer la nuit, les fumées, le bruit : ce sont des souvenirs qui sont vachement importants".

"Qu'est-ce qu'on fait ? On transmet !"

Pour remonter le temps, concerts, pièces de théâtre et la création d'un parcours d'interprétation vont voir le jour en 2023. Pour le président de "SMN : Association Mémoire et Patrimoine", Gérard Prokop, une seule idée en tête : "transmettre". Les nouvelles technologies sont un atout maitre aujourd'hui pour intéresser la jeune génération. Une visite virtuelle de la SMN sera bientôt proposée au sein du musée numérique de la Micro-folie installé au WIP, l'espace de coworking de Colombelles.

Le WIP, l'espace de coworking de Colombelles a vu le jour dans l'ancien atelier électrique de la SMN © Radio France - Elodie Touchais

L'association SMN Mémoire et Patrimoine reste ouverte à tout autre projet. L'appel aux bonnes idées est lancée jusqu'au 20 mars.

Quel avenir pour le réfrigérant de la SMN ?

Sur les 160 hectares du site industriel qui comptait 1400 à 1600 salariés l'année de sa fermeture en 1993, il ne reste plus rien ou presque. Tout a été rasé, de rares bâtiments envoyés en Chine pour poursuivre l'activité métallurgique normande.

Aujourd'hui à Colombelles, il ne reste que le réfrigérant haut de 53 mètres et visible à plusieurs kilomètres à la ronde.

L'état du dernier réfrigérant de la SMN se dégrade. Des parties de béton se détachent et son avenir aujourd'hui questionne. © Radio France - Elodie Touchais

Mais l'état de ce monument devenu symbole du passé industriel des lieux se dégrade. Le béton s'effrite et des parties se détachent parfois. Pour le maire de Colombelles, "le trentième anniversaire doit être l'occasion de réfléchir à son avenir". Sans trop laisser passer le temps car un jour il faudra peut-être finir par "démolir le bâtiment mais ce n'est pas du tout ce que l'on souhaite" insiste Marc Pottier.

Une réflexion pour transformer le réfrigérant en belvédère

Non seulement ce réfrigérant doit rester debout mais il doit aussi voir ses usages évoluer. L'association SMN Mémoire et Patrimoine et le maire de Colombelles veulent profiter de ce point culminant sur la ville de Caen pour le transformer en belvédère avec un point de vue panoramique imprenable sur l'ancien site industriel, la ville de Caen, la rivière l'Orne et même les plages du débarquement. "Par beau temps, on peut voir jusqu'au Havre" assure Marc Pottier qui imagine déjà le réfrigérant de la SMN transformé en "Tour Eiffel normande !"