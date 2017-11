Un appel au don pour sauver le "Grand Bouillon", café culturel d'Aubervilliers

"Risque de fermeture" : les gérants du "Grand Bouillon", café culturel bien connu, à Aubervilliers, lancent un appel aux dons. L'association AVEC dit avoir perdu des subventions publiques et un emploi aidé.

Le "Grand Bouillon", café culturel et associatif, ouvert en 2014, dans le centre d'Aubervilliers, risque la fermeture, selon ses gérants. L'association AVEC, qui a créé le lieu, a donc lancé un appel aux dons, depuis le 30 octobre, sur Internet.

La fin d'un emploi aidé

Le lieu, qui propose une centaine d'événements par an : concerts, expositions et conférences, risque la fermeture. "Depuis cet été, on ne peut pas réembaucher un deuxième serveur, car c'était un emploi aidé, alors on se relaie, nous les bénévoles, derrière le bar" explique Julien Bonnet, le président de l'association. "L'enjeu c'est que le lieu survive" dit Marie Audoux, la directrice d'AVEC, qui a lancé l'appel aux dons.

"Un lieu comme ça ne peut pas tenir sans subventions" dit Julien Bonnet, le président de l'association Copier

Elle assure avoir perdu environ 30 000 euros de subventions par an, par rapport aux montants perçus lors du lancement en 2014. Cet été, l'un des 3 contrats de salariés, qui pris fin, n'a pas pu être remplacé, car il s'agissait d'un emploi aidé, qui a disparu.

Reportage au "Grand Bouillon" Copier

La mairie d'Aubervilliers, qui loue les locaux à l'association, assure vouloir organiser dans les prochains jours un comité de pilotage pour examiner les comptes de l'association.