Orthez, France

Un an après la création du pôle de santé d'Orthez, la clinique a toujours de grosses difficultés financières. Les salaires du mois de juillet n'ont toujours pas été versés, cela fait des mois que les employés sont payés en retard. Claude Bernard, le directeur, ne s'en cache pas : il a de gros problèmes de trésorerie, qui devraient être résolus en septembre, quand le bâtiment historique de la clinique sera vendu.

Les salaires sont au mieux versés le 10 du mois

"Le quotidien est extrêmement compliqué, reconnaît Claude Bernard. Tout le monde sait que ce sera compliqué jusqu'à ce que la vente soit effective. Les choses vont se régler prochainement, mais c'est tendu, on manque de ressource. Les fournisseurs sont parfaitement et régulièrement informés, certains ont préféré nous tourner le dos mais d'autres nous ont fait confiance, et attendent patiemment que cette vente intervienne. Notre difficulté, c'est le délai de cette vente qui a été beaucoup plus long que ce qu'on prévoyait initialement".

La vente des murs de l'ancienne clinique devrait en effet permettre de faire rentrer plus d'un million d'euros dans les caisses, 1,150 million précisément, selon le contrat signé au mois de janvier. C'est une foncière, une société spécialisée dans la gestion du patrimoine immobilier, qui rachète les murs. L'acte de vente aurait dû être signé en juillet, mais la commission de sécurité a tardé à passer, ce qui a décalé la signature à la mi-septembre. Il est temps, car malgré l'intervention de l'inspection du travail, les salaires sont versés en retard tous les mois depuis mars. Et le temps est long pour les 65 salariés.