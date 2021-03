Il y a un an, le 14 mars, Edouard Philippe annonçait la fermeture des bars, des restaurants, des cinémas et des discothèques. Aujourd'hui, la crise du coronavirus dure et ces établissements n'ont pas rouvert depuis fin octobre, voire même depuis un an pour les boîtes de nuit.

Un an après la fermeture des restos, des bars et des boîtes, "le secteur est sous perfusion"

C'était le 14 mars 2020, il y a un an. Le premier ministre de l'époque, Edouard Philippe, annonçait en début de soirée la fermeture surprise des lieux recevant du public "non indispensables à la vie du pays", quelques heures plus tard, à minuit. "Un choc" pour Christophe Duprez, le président de l'UMIH de la Somme, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.

C'est un souvenir qui a laissé des traces. Quand on vous dit trois heures avant la fermeture que vous êtes obligés de fermer vos établissements, c'était l’incompréhension totale. La profession n'avait pas du tout été prévenue, donc ce n'était pas organisé.

Sur les douze derniers mois, les établissements ont pu rouvrir entre les deux confinements, pendant cinq mois, sauf les boîtes de nuit.

"Le secteur est complètement en souffrance aujourd'hui, sous perfusion. Les aides, l'accompagnement est plutôt correct depuis le mois de décembre seulement. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'établissements qui ne vont pas rouvrir, c'est compliqué de le dire aujourd'hui. Mais vous verrez qu'à la réouverture, il y en a beaucoup qui garderont peut-être le rideau baissé et les mois qui vont suivre vont être très très compliqués."

Christophe Duprez espère un prolongement des aides financières et psychologiques dans les mois qui suivront la réouverture, peut-être au mois de mai. Une aide pour recruter aussi. "On estime aujourd'hui, au niveau national, que 110 000 salariés vont quitter notre secteur."

La question d'un passeport sanitaire se posera dans les prochaines semaines, avant la réouverture. Le président de l'UMIH de la Somme se dit prêt à ne servir que les personnes vaccinées ou testées juste avant d'arriver au restaurant ou dans un bar. "On est prêt à tout. On a toujours été des bons élèves, on le sera encore. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est rouvrir."