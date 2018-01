Un an après : La Haute-Saône fait le bilan de son aide pour les impayés Internet

Par Caroline Felix, France Bleu Belfort-Montbéliard

Il y a un an, le département de la Haute-Saône a lancé une aide financière pour Internet. Les plus démunis ont le droit désormais à un soutien financier pour régler leurs factures impayées. L'expérimentation avait été lancée dans deux départements en France, en Haute-Saône et en Seine-Saint-Denis.