Un an après le séisme en Ardèche, le Secours Populaire lance un appel : "il faut continuer les dons !"

Un an après le séisme de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter , le Teil se reconstruit lentement, mais tout n'est pas résolu, loin de là pour les sinistrés qui ont toujours besoin d'aide... et ça risque de durer explique le Secours Populaire de l'Ardèche, par la voix de son secrétaire.

Un an après le séisme du 11 novembre 2019 en Ardèche et en particulier au Teil, il faut noter la grande solidarité dès les premiers jours avec et entre les sinistrés. Ceux-ci ont toujours besoin d'aide aujourd'hui car tous ne sont pas relogés : 7% des 245 familles sont toujours dans des campings. Du côté des indemnisations, seul un tiers des dossiers d'assurance sont "validés" ou "en cours de validation" un an après le tremblement de terre.

Le secrétaire du Secours Populaire 07, Patrick Hérault, fait le point sur ce qui a été fait et ce qui doit encore être mis en place pour accompagner les sinistrés du séisme les plus fragiles.

La précarité a augmenté au Teil un an après le séisme, et si oui, dans quelles proportions ?

Patrick Hérault, secrétaire du Secours Populaire : À partir du séisme, on a été opérationnels en permanence. Tous ces gens se sont retrouvés à la rue, complètement dépourvus de logement, de meubles, de vêtements…. de tout. On les a accueillis, on a fait d’énormes efforts là-dessus. On s’est rendus compte que 30 % de notre activité a augmenté à ce moment là.

Il y a eu des aides alimentaires, de mobilier etc, avec le temps, ça perdurait. Encore dernièrement, un petit peu avant le Covid, on a encore relogé des sinistrés qui n’avaient pas de logement définitif.

C’est un peu la double peine pour ceux qui étaient déjà en difficultés sociales, au chômage ou plus fragiles...

Patrick Hérault, secrétaire du Secours Populaire : Ces gens là étaient complètement dépourvus d’aide. Ils n’avaient pas de moyens ! Ils ont été provisoirement relogés, souvent dans des campings, et ils sont restés le plus longtemps hors de leurs maisons. Il a fallu du temps et les aider en permanence, ils étaient en grand besoin. Il y a aussi une aide psychologique, ils étaient totalement au fond du trou, totalement démoralisés.

Patrick Hérault, le secrétaire du Secours Populaire, dans les locaux du Teil ce 10 novembre 2020, un an après le séisme. © Radio France - Bastien Chapelle

Cette précarité est en forte augmentation, toujours aujourd’hui ?

Patrick Hérault, secrétaire du Secours Populaire : On a pas constaté de baisse, avec le covid par-dessus, ça a augmenté encore de plus de 40 %notre activité. Ces gens là, on a un gros gros gros travail à faire pour les aider, ils sont dans une grosse galère. C’est 150 à 200 personnes par semaine qui sont aidés au Teil par une aide alimentaire, c'est plus de soixante familles. C'est grâce aux collectes dans les grands magasin, mais aussi grâce aux dons faits à l'époque du séisme et qu'il faut continuer à faire. Là, je lance un appel ! Il faut continuer les dons, peut-être pas matériels mais financiers, ça les aidera dans la durée.

Les cagnottes lancées il y a un an sont fermées, comment peut-on aider, aujourd'hui les sinistrés de ce séisme ?

Patrick Hérault, secrétaire du Secours Populaire : Pour faire un don, on peut faire un don au Secours populaire du Teil ou à la fédération départementale, il suffit de signaler que c’est pour les sinistrés. On a fait un compte à part, on sait où va l’argent et il sera pour les sinistrés. On est conscient que cette aide va durer dans le temps. ce n'est pas en un an qu'on aura régler leurs problèmes. Cela va durer plusieurs années.

Il y a aussi eu du beau dans ce drame, une énorme solidarité !

Patrick Hérault, secrétaire du Secours Populaire : Oui!! Une solidarité tellement exceptionnelle qu’on n’avait pas des locaux assez grand pour stocker ce qui arrivait. On a du trouver d'autres locaux ! Des entreprises, des particuliers, des associations des mairies.... nous ont envoyé des vêtements, des meubles, des jouets... etc.. C’était assez impressionnant. C’est le côté positif de notre société, c’est que la solidarité fonctionne.

Au secours populaire, on a environ 140 bénévoles traditionnellement chaque année. Là, on était à plus de deux cents et on continue à être plus de deux cents! Il y a des nouveaux volontaires qui sont venus et qui restent, c’est le côté positif des choses.