Bruno Bonfils est responsable de site de l'entreprise de transports Locavi à Baume-les-Dames. Un après le début du confinement, il décrit les "conditions indignes" dans lesquelles ses chauffeurs routiers ont travaillé. Et regrette qu'un an après "tout soit terminé.

"Un an après, les routiers ne sont plus des héros" regrette ce chef de site d'une entreprise de transports

Pendant le confinement et la crise du coronavirus, les routiers ont travaillé "dans des conditions très très difficiles" rappelle Bruno Bonfils, responsable de site de l'entreprise de transports Locavi à Baume-les-Dames. Son site compte une trentaine de salariés et 25 camions. Interviewé pendant l'émission spéciale de France Bleu Besançon au Super U de Baume-les-Dames, Bruno Bonfils raconte : "Ils n'avaient rien. Pas de à manger, pas d'accès aux sanitaires, aux toilettes et aux douches". Et malgré tout, ces chauffeurs "ont tous tenu le coup jusqu'au bout".

Personne n'a travaillé dans ces conditions là"

Pour leur responsable de site, ces routiers sont "vraiment des héros", comme le montre le sondage Odoxa pour France Bleu publié ce mercredi matin. Il dit sa fierté pour son équipe, sa reconnaissance aussi. Car selon lui, "personne n'a travaillé dans ces conditions."

Les routiers sont encore plus isolés"

Encore aujourd'hui, un an après, la crise sanitaire continue de rendre les conditions de travail plus difficiles. "Les chauffeurs n'ont pas accès à tout, en fonction des entreprises om ils livrent. Ils n'ont pas accès aux quais, aux sanitaires". Pour Bruno Bonfils, ces employés qui passent plusieurs jours sur la route, loin de chez eux, "sont encore plus isolés, ils sont seuls et ont les laisse de côté".

Coup de gueule, un an après

La voix tremblante, l'émotion et la colère gagnent le chef de site : "Un an après, tout est terminé. Ils ont été des héros pendant le premier confinement, ils sont redevenus un maillon de la chaîne...". Pour Bruno Bonfils, il suffit de regarder autour de soi pour le constater : "Il y avait des pancartes aux fenêtres pour remercier les héros, maintenant y a des pancartes pour dénoncer les camions sur la RN83", en référence à la mobilisation pour demander le report du trafic de poids-lourd sur l'autoroute entre Besançon et Poligny.