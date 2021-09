Un an après son lancement, qui a profité du plan France Relance en Haute-Vienne ?

Le plan France Relance célèbre sa première année. Annoncé par le Premier ministre, Jean Castex, à la rentrée 2020 ce plan devait permettre de redémarrer l'économie confrontée à la crise sanitaire.

Un an après, un train de la relance sillonne les villes de France pour en faire la promotion. Il est à la gare des Bénédictins de Limoges ce lundi 19 et mardi 20 septembre. Jean Castex doit le visiter ce lundi.

50 milliards d'euros investis en France, 120 millions pour la Haute-Vienne

Sur les 100 milliards promis par le Premier ministre, 50 premiers milliards ont déjà été investis. En Haute-Vienne, 120 millions d'euros ont été injectés. Les entreprises sont en premières lignes. Les sociétés haut-viennoises ont profité de près de 60% des investissements.

Un plan de relance qui a pris la forme d'une baisse d'impôts pour près de 3600 entreprises haut-viennoises, soit une économie de 36 millions d'euros. Mais, il y a eu aussi de nombreux investissements directs de la part de l'Etat.

Investir pour une production plus verte et dans les "industries du futur"

Des dizaines d'entreprises du département ont ainsi reçu un chèque de la part de l'Etat. Le but est de rendre leur production plus respectueuses de l'environnement.

Parmi ces projets, on peut citer par exemple les 30 000 euros touchés par les Scieries du Limousin. Ces aides ont permis d'acheter un récupérateur en eau de pluie et d'ainsi réduire drastiquement la consommation en eau des machines.

D'autres projets ont aussi été soutenus, cette fois au titre "d'industrie du futur". Des subventions ont été versés à des industriels qui ont des projets innovants et porteurs. Le groupe Orano Mining a ainsi touché 6.1 millions d'euros. Le groupe, qui a un cite à Bessines-sur-Gartempe, cherche à recycler les batteries des voitures électriques.

L'emploi des jeunes et des aides aux particuliers

Le Plan France Relance a aidé les entreprises mais aussi les jeunes. Les entreprises et 6000 Haut-Viennois ont bénéficié d'aides à l'alternance ou pour une première embauche. Selon la préfecture de la Haute-Vienne, cela a fait baisser d'un point le taux de chômage des jeunes dans les quartiers prioritaires.

En Haute-Vienne, des conseillers numériques vont être embauchés pour réduire la fracture numérique sur certains territoires. Des conseillers sont déjà sur place, en tout 35 conseillers numériques vont être recrutés, pour un montant d’aide d’1,5 million d’euros.

Enfin, pour relancer la consommation mais plus écolo, les Haut-Viennois ont été nombreux à profiter des aides pour changer de voitures (plus de 1 000 bonus écologiques et primes à la conversion) et 4 200 foyers ont bénéficié en Haute-Vienne de "MaPrimeRénov" pour mieux isoler leur logement.