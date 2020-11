Un an après s'être immolé par le feu, l'étudiant stéphanois Anas parle pour la première fois

C’est un message que les amis et la famille d’Anas attendaient depuis longtemps. Ce message où l'étudiant stéphanois qui s'est immolé par le feu à Lyon en novembre 2019 serait capable de s’exprimer personnellement et de donner de ses nouvelles. Un texte publié ce dimanche matin, ses premiers mots publiques donc après ce geste aussi désespéré que politique.

Un message, qu’Anas a sans doute mis longtemps à écrire car l’étudiant de 23 ans a été amputé de certains doigts et son corps reste terriblement marqué par cet épisode. Il est brûlé au 3e degré sur 75% du corps. Cinq mois passés dans le coma, et 48 opérations plus tard, il dit avoir réappris à parler depuis le mois de mai et à très bien marcher.

"Ce n'est pas dans la passivité qu'on arrive à gagner de bonnes conditions de vie"

Le Stéphanois n’a rien perdu de ses convictions qui l’ont amené à s’immoler par le feu il y a un an en signe désespéré de lutte pour la condition étudiante. Anas se félicite que son geste aura au moins servi à quelques avancées comme les repas au Resto Universitaire à 1 euro pour les boursiers. Il appelle toutes celles et ceux qui le liront à lutter pour leurs droits, car, "ce n'est pas dans la passivité qu'on arrive à défendre, et encore moins à gagner, de bonnes conditions de vie".

Anas reprend aujourd’hui ses études en distanciel à Lyon 2, et naturellement ses activités syndicales à l’université.