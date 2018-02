Un an après sa création, la boulangerie bénévole de Jaulnay tient le coup

Par Jean Lebret, France Bleu Touraine

La boulangerie associative de Jaulnay qui fonctionne depuis presque un an fait toujours autant d'heureux parmi les 270 habitants de ce village proche de Richelieu dans le sud Touraine. Il y a un peu plus d'un an, la commune avait perdu son boulanger et son café restaurant.