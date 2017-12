Il y a un an, la communauté Emmaüs de l'Indre et 25 autres en France se lançaient dans la vente sur internet. Aujourd'hui le site label-emmaüs rencontre un joli succès.

Châteauroux, France

C'est bien connu, on trouve de tout chez Emmaüs et parfois des objets improbables qui peuvent faire le bonheur de collectionneurs ou d'amateurs de vintage. Pour mieux vendre ces perles rares, Emmaüs s'est lancé il y a un an dans le vente en ligne avec un site, label-emmaüs. Et cela fonctionne, en témoignent les chiffres de l'année écoulée : 138 ventes réalisées dans l'Indre pour un panier moyen de 58 euros. Et un peu plus de 8000 euros de chiffre d'affaires généré dans le département, c'est évidemment une part infime du total des recettes réalisées par l'association dans le département mais c'est un vrai plus témoigne Bénédicte Roumain, la responsable de la communauté du Blanc qui alimente le site avec un bénévole et un compagnon : "de toutes façons ce sont des objets qu'on n'aurait pas vendu ou très difficilement, parce que c'est très spécifique."

Un banc du premier métro parisien, ou encore un fauteuil de dentiste datant de 1900 ont déjà été vendus sur le net par la communauté de l'Indre

Elle fait par exemple allusion à ce fauteuil de dentiste datant de 1900, vendu 400 euros à un tatoueur de Grenoble qui voulait l'exposer lors d'un salon du tatouage. Ou encore à ce banc du tout premier métro parisien (voir photo). De quoi ravir des collectionneurs ou des gens qui recherchent une décoration vintage chez eux.

Ce banc du tout premier métro parisien déniché dans l'Indre est actuellement en vente sur le site. © Radio France - (Capture d'écran)

Un réel intérêt pour vendre ces objets atypiques et une occasion de former les compagnons à un métier différent : "le e-commerce est un métier à part entière" explique Bénédicte Roumain. "En formant des compagnons dans ce domaine, on leur permet ensuite de s'offrir d'autre débouchés professionnels." Elle espère d'ailleurs en former deux de plus dans les mois qui viennent.