Un an après sa mise en route, le centre Amazon d'Augny emploie 2200 personnes en CDI

La directrice du centre logistique d'Amazon fait le point, un an après son implantation sur l'ancienne base aérienne de Metz-Frescaty. 2200 personnes y travaillent déjà en CDI, et Angeline Bilodeau assurer travailler sur la question du stockage des camions autour de la zone.

Son implantation sur l'ancienne base aérienne 128 de Metz-Frescaty a fait (et fait encore) couler d'encre : un an après sa mise en route, fin août 2021, le grand centre logistique d'Amazon a trouvé sa vitesse de croisière. Et les objectifs sont même déjà dépassés à en croire sa directrice Angeline Bilodeau.

Objectifs emplois dépassés

Quand 1.000 emplois en CDI étaient promis à ses débuts, elle en annonce déjà _"_2.200 postes en CDI et nous continuons cette croissance." Une centaine de postes doivent encore être créés, sans compter les renforts indispensables sur les périodes de pointe pour le géant américain du commerce en ligne, comme les fêtes de fin d'année qui approchent. "Nos salariés viennent en majorité de la région messine" détaille Angeline Bilodeau, "et en période de très forte activité, cela peut aller jusqu'à la région de Nancy. Nous avons aussi des gens qui ont décidé de déménager à Metz."

Problème des camions

Pour autant, Amazon n'échappe pas aux critiques : ces derniers mois, elles concernaient principalement les nuisances et la gestion des centaines de camions qui vont et viennent chaque jour sur le site. Des riverains et élus dénoncent régulièrement le stationnement, parfois anarchique, des chauffeurs de poids-lourds qui attendent d'accéder à la zone. "On y travaille quotidiennement et on a fait beaucoup de progrès" assure la directrice qui rappelle qu'Amazon n'est pas lui-même un transporteur et a recours à des entreprises extérieures. Des système de GPS ont été déployés pour détecter les camions qui ne seraient pas là où ils devraient être, "pour avoir des communications claires et des actions. Cela s'est beaucoup amélioré par rapport à il y a quelques mois, mais on ne va pas s'arrêter."