Il y a un an était lancé à Clermont-Ferrand un numéro d'écoute pour personnes pédophiles dans le cadre d'une expérimentation gouvernementale, ce numéro devient national ce lundi : l'occasion de tirer un premier bilan.

Clermont-Ferrand : un an après son lancement, premier bilan pour le numéro d'écoute pour personnes pédophiles

Cécile Mièle, psychologue et sexologue, est responsable du dispositif à Clermont-Ferrand.

L'heure est au premier bilan pour le numéro régional d'écoute pour personnes pédophiles, lancé à Clermont-Ferrand il y a un an dans le cadre d'une expérimentation gouvernementale. Il a en un an permis de prendre en charge "une vingtaine de personnes atteintes de troubles pédophiliques" affirme la responsable du dispositif, la psychologue Cécile Mièle.

Ce numéro, le 0 806 23 10 63, est unique, gratuit, confidentiel est accessible du lundi ou vendredi de 9h à 17h. Ce numéro devient ce lundi national alors que jusqu'alors seules six villes pilotes, donc Clermont-Ferrand, étaient concernées par ce dispositif.

Malheureusement, on ne guérit pas de la pédophilie"

C'est le Centre de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles (CRIAVS) qui gère ce numéro à Clermont. L'objectif de la ligne d'écoute est simple comme l'explique Cécile Mièle : "_Il s'agit d'empêcher le passage à l'acte_, on ne guérit de la pédophilie mais on peut apprendre à maîtriser ses pulsions."

Agir avant le passage à l'acte

La psychologue insiste sur la distinction entre pédophilie et pédo-criminalité, "une personne pédophile ressent de l'attirance pour des enfants mais n'est pas encore passée à l'acte", et explique que les personnes qui appellent le numéro veulent être aidées : "Ce qu'ils nous disent c'est 'je ne veux faire de mal à personne', qu'ils veulent être pris en charge. Quand ils nous appellent ils ne sont plus dans le déni."

Après le premier appel, la prise en charge se fait au CHU de Clermont-Ferrand, avec une équipe de psychiatres et de sexologues spécialisés. Aujourd'hui seuls des hommes sont pris en charge, mais Cécile Mièle rappelle que les femmes peuvent elles aussi être victimes de troubles pédophiliques.