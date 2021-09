Un an après son ouverture, quel démarrage pour la Cité du numérique de Châteauroux ?

Le site avait ouvert en octobre dernier, après quasiment deux ans de travaux : la Cité du numérique vient d'être officiellement inaugurée par le maire de Châteauroux ce samedi. La structure, qui est installée sur le site de l'ancienne usine Balsan, a notamment pour vocation d'accueillir une trentaine de start-up. Pour le moment, elles sont seulement 4. Un démarrage ralenti par la crise sanitaire.

Un démarrage en douceur

La Cité du numérique comprend un grand auditorium, utilisé par les entreprises et les étudiants essentiellement, et le "Village by CA" du Crédit Agricole, qui accueille les start-up. Une cinquième structure va rejoindre prochainement cette pépinière, et deux autres dossiers sont à l'étude. "On n'a pas eu trop de chance pour l'instant, puisqu'avec le Covid, c'est moins facile de recruter des start-up" reconnaît Bruno Tardieu, président du Crédit Agricole Centre Ouest, qui précise que 25 personnes travaillent sur le site actuellement.

Une cinquième start-up va rejoindre très prochainement la pépinière du Crédit Agricole © Radio France - Manon Klein

Les start-up accueillies actuellement à la Cité du numérique couvrent toutes sortes de spécialités : "On a une start-up qui travaille dans l'agriculture connectée, sur un projet d'application qui permet d'optimiser le ramassage de bottes de paille et de simplifier la gestion des équipes de saisonniers pour cette tâche. Une autre fait de la livraison de repas à domicile pour des personnes âgées, et on en a une autre qui travaille sur un nouveau matériau pour les combinaisons spatiales" détaille Gilles de Jacquelot, responsable du "Village by CA" au Crédit Agricole Centre Ouest. Le président Bruno Tardieu envisage par la suite d'éventuellement spécialiser la sélection des start-up par activité; "on avait envisagé l'aéronautique ou l'hydrogène" précise-t-il.

La Cité du numérique propose également un grand auditorium © Radio France - Manon Klein

Une opportunité ?

Le maire de Châteauroux, Gil Avérous, est confiant quand à la capacité à attirer de nouveaux entrepreneurs, même en pleine crise sanitaire : "Paradoxalement on peut le voir aussi positivement parce que la crise du Covid a incité beaucoup d'entrepreneurs a réfléchir à la manière de travailler, et pour le coup s'installer en province c'est aujourd'hui quelque chose qui est tendance. Régulièrement le Crédit Agricole, qui sélectionne lui-même les entreprises qu'il accueille dans ses locaux, organise régulièrement des comités (...) C'est très prometteur pour l'avenir, c'est un bon démarrage."