L'entreprise aquasport concept, installée à Ambierle, inonde la France

L'entreprise aquasport concept, installée à Ambierle (Loire) fabrique des vélos, des trampolines et des tapis de course aquatiques

France Bleu Saint-Étienne Loire : qu'est ce que ça change exactement, de faire un effort avec vos machines dans l'eau plutôt qu'au grand air ?

Frédéric Fontaine : Quand on pédale dans l'eau, c'est beaucoup plus fluide, on fait donc un effort qui est beaucoup plus maîtrisé et c'est très bon pour les articulations. On n'a aucun choc et c'est ce qui est vraiment intéressant dans cette activité.

On a l'impression que vous avez le vent en poupe, en ce moment, dans le sport aquatique. Vous êtes notamment bien portés par votre best-seller, votre vélo, l'aquabike. Qu'est ce qu'il a de particulier ?

C'est un vélo aquatique qui est entièrement réglable par rapport à la profondeur du bassin, entre un mètre de profondeur et 1 mètre 70. Ca permet de bien régler le vélo à l'horizontale et ensuite la selle et le guidon. A chacun de trouver ses réglages !

Et ça marche ? Vous vous y retrouvez, Frédéric Fontaine ? Comment se porte votre entreprise et quelles sont aujourd'hui vos ambitions ?

Jusqu'à présent, je travaillais principalement avec les centres aquatiques, les piscines publiques (de Saint-Chamond et Firminy NDLR) mais j'envoie désormais de commandes dans toute la France métropolitaine mais aussi sur l'Ile de la Réunion.

Vous avez même un vélo au centre d'entraînement de l'équipe de France de football à Clairefontaine. C'est une fierté d'avoir des Giroud, des Mbappé qui utilisent vos machines ?

Oui c'est une fierté, ils ont sélectionné notre aquabike pour notre système très innovant de pédale qui permet de renforcer l'effort de pédalage.

