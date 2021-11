Un Ardéchois médaille d'or au Concours Lépine avec sa borne pour protéger les passages piétons

Jérôme Saez, 33 ans, habite près d'Aubenas (Ardèche) et travaille depuis deux ans et demi sur une borne pour mieux protéger les passages piétons. Il vient de remporter une médaille d'or au Concours Lépine avec son invention.

La borne détecte dès qu'un piéton s'engage sur le passage et s'allume pour alerter les automobilistes

Cette borne s'installe près d'un passage piéton, en dehors de ceux déjà protégés par un feu rouge, et elle s'éclaire pour alerter les automobilistes dès qu'un piéton s'engage. "J'ai été ambulancier pendant 10 ans" raconte Jérôme Saez, son inventeur, "j'ai pu m'apercevoir du problème de la visibilité des piétons. Moi-même, je suis pourtant très attentif sur la route, mais j'ai pu me faire surprendre. Je me suis donc dit qu'il fallait absolument créer un outil pour sécuriser les passages piétons."

Il travaille sur le projet depuis 2 ans et demi, "d'abord seul parce que j'avais peur de me faire voler l'idée! Puis avec un bureau d'étude sur Paris, j'ai fait mûrir le projet et fait des premiers plans." Jérôme Saez n'a pas encore de contacts précis pour commercialiser sa borne, mais "le Concours Lépine est une énorme vitrine. J'ai pu rencontrer des maires, des adjoints, des responsables de voiries intéressés pour leur municipalité."

Une borne 100% ardéchoise

La borne doit encore subir des tests pour être homologuée. Jérôme Saez, qui espère vivre de son invention, mise sur un délai de 9 mois à 1 an avant sa commercialisation. Si le projet prend, c'est une entreprise ardéchoise qui fabriquera la borne en série : "je suis en collaboration avec l'usine Cefem Solar à Saint-Michel-de-Boulogne. Ce sera mon usine de fabrication."