Un atelier de découpe pourrait sauver l'abattoir de Ribérac

La ville de Ribérac a présenté son plan de sauvetage de l'abattoir, ce vendredi 20 novembre, aux deux nouveaux sénateurs périgourdins Serge Mérillou et Marie-Claude Varaillas. Le maire Nicolas Platon espère créer un atelier de découpe et de transformation, pour compenser la chute d'activité. Le groupe Arcadie, qui représentait 45% du tonnage, est parti en juin, et le groupement d'éleveurs bio le Pré vert s'est retiré - au moins provisoirement - en octobre. Selon son directeur Frédéric Mazeau, l'abattoir de Ribérac a perdu près de 70% de son activité, son tonnage annuel est passé de 2.400 en 2019, à 750 au rythme actuel.

Des subventions du plan France relance pour financer la reconversion.

Le maire de Ribérac espère bénéficier du plan France-Relance pour sauver les 18 emplois, et le sénateur Serge Mérillou a déjà sollicité le ministre de l'Agriculture : "le volet "filières animales" du plan France relance est doté d'une enveloppe de 250 millions d'euros dont 130 millions d'euros spécifiquement dédiés à la modernisation des abattoirs et aux outils de première transformation," et Serge Mérillou doit prochainement revoir le ministre Julien Denormandie. Le maire Nicolas Platon assure "notre dossier est bouclé et nous l'envoyons dans la semaine au ministère de l'Agriculture, pour relancer cet abattoir on aura besoin d'un abattoir performant et d'un atelier de découpe, voire de transformation. Il faut créer une nouvelle activité. Et le ministre a déjà it claiement que Ribérac peut être inscrit dans le plan de relance."

Les élus sont venus rencontrer les salariés de l'abattoir ce vendredi 20 novembre © Radio France - Harry Sagot

L'abattoir de Ribérac est actuellement dirigé par une Semop (Société d’économie mixte à opération unique), dont le maire est président. La mise en redressement de cette Semop, voire sa liquidation, est retardée malgré les dettes, dans l'attente de la réponse du ministère.