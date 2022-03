Un atelier de vélo pour développer les mobilités douces à Bordeaux

L'atelier "Reine Cargo" a une ambition royale : devenir un acteur de l'économie sociale et solidaire à Bordeaux. Depuis son ouverture en novembre 2021, il ne freine devant aucun obstacle : le vélo d'une personne handicapée à électrifier, le cargo d'une vendeuse ambulante de café à réparer, sans oublier la routine d'une chambre à air à changer. Les particuliers comme les professionnels se retrouvent dans ce lieu à part à Bordeaux

Une ancienne menuiserie transformée en garage à vélo

C'est en avril 2021 que quatre bricoleurs passionnés de vélo ont monté leur société : Nicolas Pulcrano a initié la rencontre entre Thomas Larue, Emmanuel Latorre et Jean Lompret. Tous vivaient d'autres activités : l'animation culturel, le génie climatique, ils ont tout abandonné pour s'investir pleinement dans cet atelier. Il ne leur a fallu que quelques mois pour trouver le lieu à la hauteur de leurs ambitions : un ancien atelier de menuiserie à côté de la place Stalingrad, 300 mètres carrés d'espaces, sans compter la mezzanine pouvant accueillir des artistes. Le lieu alternatif est né.

L'atelier est situé au 35 rue Montmejean à Bordeaux bastide © Radio France - Aurélie BAMBUCK

Un garage moderne de la mobilité douce

L'atelier s'est très vite imposé comme le lieu qu'il manquait aux travailleurs adeptes du vélo cargo : ces remorques qui servent au transport et qui peuvent remplacer les voitures sur des trajets courts en ville. Ces travailleurs trouveront toujours un créneau chez "Reine Cargo" pour réparer leur outil de travail. Mais l'atelier propose également des vélos cargo à la vente. Les cyclistes classiques ne sont pas oubliés : en plus de la réparation, l'atelier a ouvert une recyclerie pour proposer à terme des vélos d'occasion à la vente. Mais "Reine Cargo" n'est pas qu'un atelier et un magasin, il veut devenir un lieu de vie autour du vélo et prévoit l'ouverture prochaine d'un café associatif. L'ambition est devenir un lieu alternatif à l'image du garage moderne à Bordeaux, mais pour les vélos.

L'atelier reine cargo © Radio France - Aurélie BAMBUCK

