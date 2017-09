Un audit pour rendre le centre-ville du Mans plus attractif

Les commerçants du centre-ville du Mans sont confrontés à la concurrence des zones commerciales de la périphérie et à celle de la vente en ligne. Ils doivent donc se démarquer pour capter la clientèle. Plusieurs pistes sont à l'étude pour rendre le centre-ville plus attractif.

C'est le dernier grand projet de zone commerciale sur l'agglomération mancelle. Celle de Béner qui doit accueillir Ikéa et Leclerc. Les permis de construire ont été délivrés. Les engins de chantier vont pouvoir entrer en action. Un espace commercial de plus à la périphérie du Mans qui peut inquiéter les commerçants du centre-ville, même si a priori l'offre est différente. Et c'est justement, sur ce point qu'il faut travailler explique Olivier Ricbourg, consultant chez Cibles et Stratégies. C'est son cabinet qui a été choisi par la municipalité du Mans pour réaliser un audit sur l'attractivité du centre ville. "La première chose à améliorer" selon olivier Ricbourg, "c'est la communication. Le centre-ville a énormément d'atouts, des commerces que l'on ne trouve pas ailleurs". Encore faut-il le faire savoir ! " Parmi les pistes évoquées : la création d'un site internet commun pour détailler l'offre commerciale du centre-ville mais aussi, pourquoi pas, commander en ligne.

Olivier Ricbourg, consultant au cabinet Cibles et Stratégies, chargé de l'audit Copier

20% des habitants de l'agglomération du Mans ne fréquentent pas le centre-ville

Olivier Ricbourg, chargé de l'audit, avec Rémy Batiot (au centre) conseiller municipal chargé de l'aménagement urbain et Françoise Dubois, élue de la ville du Mans © Radio France - yann lastennet

Car les commerçants manceaux sont aussi confrontés à la concurrence de la vente sur internet. Il faut donc aller sur ce terrain ajoute Rémy Batiot, conseiller municipal en charge de l'aménagement urbain. Parmi les propositions faites par les commerçants : la création d'une conciergerie. Un lieu, près d'un parking où l'on peut récupérer ses achats en ligne.

Rémy Batiot, conseiller municipal en charge de l'aménagement urbain Copier

"Ce sont de bonnes idées" dit Claire, "mais il faut aller plus loin". Elle tient l'Atelier du mouvement, un espace de remise en forme, rue Barbier au Mans. "Il y a une insécurité qui ne favorise pas le commerce. Il faut aussi un accueil plus agréable pour les piétons : un peu plus d'espaces verts, des fontaines, quelque chose de plus vivant avec des parcours à thème". Les questions de stationnement et d'accessibilité ont évidemment été évoquées. "C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire", dit Jack Royer, "mais c'est aussi à nous, commerçants, de mieux communiquer". Ce vendeur de chaussure de la Rue du Port rappelle que "peu de gens savent que la première 1/2 heure est gratuite dans les parking du centre-ville". Et il y a une clientèle à capter. Selon les résultats de l'audit, 20% de la population de l'agglomération du Mans ne fréquente pas le centre ville. Une synthèse des propositions des commerçants et des solutions apportées par l'audit sera faite au début de l'année 2018 au moment où débuteront les travaux de rénovation du quartier Saint Nicolas.