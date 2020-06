"Un autre regard" sur l'esthétique ? C'est possible à Macornay, près de Lons-le-Saunier

Depuis 25 ans maintenant, Nelly Aben s'occupe de la beauté et du bien-être des Jurassiennes, en se déplaçant chez elles, ou en les accueillant dans son Salon ouvert sur la commune de Macornay (39).

Nelly propose entre autres, le maquillage permanent en 2 techniques possibles. Et pour les tatoué(e)s déçu(e)s, le Détatouage sans laser, une technique qui permet d'enlever tous les tatouages, toutes les couleurs, permettant à la peau de retrouver son aspect d'origine.

Si Nelly est aussi Présidente de la Confédération Nationale Artisanale des instituts de Beauté Jura et Franche-Comté, elle a aussi écrit l'an dernier "Madame Tire-poils", témoignage original de son vécu d'esthéticienne depuis un quart de siècle. Dans ce livre, on suit ses rencontres hautes en couleurs et parfois atypiques. Une mosaïque de personnages côtoyés par l'auteur, mettant en lumière avec tendresse et humour parfois, leurs joies ou même leurs peines quotidiennes.

