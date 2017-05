Un auxerrois lance gougere.fr sur les réseaux sociaux

Âgé de seulement 17 ans, Yann Pretot, avec l'aide de l'entreprise Virtua Networks a lancé sur le nouveau réseau social Mastodon sa première plateforme locale. Le nom est bien choisi : gougere.fr !

Dans la biographie de son compte de micro-blogging, il se présente ainsi : "17 ans, apprenti presta passionné de Télécoms et d'autres trucs des Internets." Il est vrai que ce jeune homme sait de quoi il parle quand on lui demande d'expliquer de façon simple ce qu'est Mastodon. "Comme l'ont fait Facebook et Twitter, c'est un réseau social qui permet aux gens de créer du contenu, de le partager et de voir ce que d'autres ont créé", précise cet auxerrois d'adoption, originaire de Chalon-sur-Saône. Féru d'informatique depuis tout jeune, Yann Pretot découvre Mastodon dès son lancement le 5 avril dernier et comprend rapidement le potentiel et l'intérêt de ce nouvel outil : "la différence avec Twitter et Facebook, c'est que celui-ci est décentralisé, ce qui veut dire qu'il n'est pas géré par une seule entité, mais que chacun que en créer une et l'administrer." Autre différence : on ne "post" pas, on ne "tweet" pas, on "pouet" !

Apprenti dans l'entreprise auxerroise Virtua Networks, Yann n'a pas besoin d'argumenter pour les convaincre de l'aider à créer sa propre "instance"', comme on l'appelle. "C'est la première instance bourguignonne, dans le temps et en nombre d'utilisateurs", poursuit-il avant de donner le nom en esquissant un large sourire, "mastodon.gougere.fr ! C'est un symbole ! C'est sorti comme ça, une nuit." Et le symbole a plu. Dès son lancement, le "réseau mère" (celui lancé par les fondateurs) a littéralement été pris d'assaut avec plus de 40 000 inscrits au bout de la première journée. L'instance de Yann a eu également beaucoup de succès. Son mastodon.gougere.fr compte aujourd'hui 1117 utilisateurs.

Mastodon fonctionne grosso modo sur le même modèle que Twitter.

Mais comment expliquer un tel engouement pour le nouveau réseau social ? Pour Jérôme Louis, l'un des fondateurs de Virtua Networks, "les gens se disent qu'ils peuvent s'inscrire de façon informelle, sans être tracé, et sans publicité. C'est toute cette liberté qui fait qu'il y a un très fort engouement." Avec cette instance locale, pour Yann comme pour Jérôme, il ne s'agit pas de gagner de l'argent. La motivation est ailleurs. "On adore les gougères avec le chablis", s'amuse ce dernier. Il ajoute : "pour nous, l'idée c'était de s'amuser et de montrer que localement on sait faire des choses techniques, des choses informatiques et au niveau du numérique. Il y a toutes ces compétences dans l'Yonne, il faut les utiliser." Et du virtuel au réel, il n'y a qu'un pas. Les utilisateurs et créateurs de l'instance auxerroise ont déjà prévu de se rencontrer autour d'un verre de chablis... et de gougères bien entendu.