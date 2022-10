Un Auxerrois parmi les finalistes du "prix goût et santé" organisé par la MAAF et destiné aux artisans

La MAAF organise chaque année le "prix goût et santé" qui récompense le talent des meilleurs artisans de France. C'est la 20ème édition cette année et 72 artisans ont candidaté. En juin dernier, 12 finalistes ont été sélectionnés et répartis dans quatre catégories : recettes salées, recettes à conserver, recettes à emporter et recettes sucrées.

Dans la catégorie des "recettes à conserver" un icaunais est en lice, Aymeric Luckiewicz. Il est le fondateur de Pyneau Prunutz à Auxerre. "J'ai créé mon entreprise il y a cinq ans avec l'idée de réinventer la gougères__. Mais la gougère, ce n'est pas forcément un produit santé. Elle est au comté, consistante, alors j'ai voulu créer des déclinaisons et de là sont nés les crackers. Ces biscuits apéros salés ont aussi l'avantage d'être sans gluten. Et c'est donc ce qu'il a prévu de présenter pour la finale : ses crackers au comté.

Une recette artisanale

"La recette des crackers est à base de farine de riz complet, huile de colza, beaucoup de graines, du lin brun, jaune, du pavot, du sésame, des flocons d'avoine et très peu de sel, c'est très important, raconte-t-il_. C'est vraiment un gâteau qui est bon pour la santé et à la fois aussi vraiment bon à manger. Ceux au comté sont ceux qui rencontrent le plus grand succès parce qu'il y a un vrai côté gratiné."_

La fabrication des crackers prend beaucoup de temps à Aymeric Luckiewicz, il fait tout à la force des bras. "On mélange tous les ingrédients et puis on étale la pâte pendant de longues heures__. Ensuite, on les découpe en petits carrés parfaits et ensuite on met à cuire une petite heure de cuisson, une cuisson à très basse température pour ne pas perdre les qualités nutritionnelles. Et puis ensuite, il faut tout emballer, encore une fois tout à la main", explique-t-il en souriant.

La présidence de cette 20e édition sera assurée par le Chef Thierry Marx avec à ses côtés et nouvellement arrivés dans le jury : Camille Le Quere, médecin nutritionniste et Alain Chartier, meilleur ouvrier de France et Grand Lauréat du Prix Goût et Santé 2017.

Une revanche après l'incendie

Cette finale, c'est une belle revanche pour Aymeric Luckiewicz. Il y a plus d'un an, le 19 septembre 2021, il voyait son laboratoire de fabrication artisanale de gougères ravagé par les flammes. Il a réussi à faire perdurer son commerce mais a dû revoir toute son organisation. "Je produis depuis un an dans la boulangerie-pâtisserie de mes parents à Chaource dans l'Aube, une fois qu'ils ont terminé", explique le jeune entrepreneur. Les travaux du nouveau laboratoire, qui sera à Chablis, ont débuté il y a un peu plus d'un mois et il espère s'y installer d'ici la fin de l'année pour pouvoir refaire des produits qu'il n'est plus en capacité de faire pour le moment.

"C'est vrai que depuis, c'est plus compliqué parce que j'ai réduit le nombre de marchés. J'en faisais trois par semaine maintenant je n'en fais plus qu'un. J'ai réduit les amplitudes horaires de la boutique aussi parce que je ne peux produire que sur une courte période, une fois que mes parents ont fini. Il faut aussi que j'aille chercher mes matières premières moi-même__, parce que mes fournisseurs d'avant ne livre pas jusque dans l'Aube. C'était une année intense. mais là, je vois la lumière au bout du tunnel, donc ça va beaucoup mieux", dit-il tout sourire.

Il est toujours possible de déguster les crackers et les gougères d'Aymeric Luckiewicz dans sa boutique : Pyneau Prunutz, 3 Place Saint-Nicolas à Auxerre.