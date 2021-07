Un avion hybride se pose sur l'aéroport de Nîmes

Pas ou peu de bruit à l'atterrissage de cet avion sur les pistes de l'aéroport de Nîmes. Un avion qui fait peu de bruit, c'est surprenant. C'est la qualité immédiatement perceptible de cet avion hybride thermique/électrique. "Le ressenti est différent, explique son pilote Didier Esteyne, très peu de vibrations, les seuls bruits sont les bruits aérodynamiques extérieurs et le bruit des hélices." Et le partage entre l'utilisation des moteurs électriques ou du moteur thermique est très claire pour ce pilote et aussi co-fondateur de VoltAero, société à l'origine de ce projet : "Dès le roulage et pendant une partie de la montée on est en mode électrique pour pour faire moins de bruit, progressivement dans la montée on passe sur le thermique pour garder de la réserve de batterie. Dans la descente on repasse en électrique et on se pose en électrique, là encore pour faire le moins de bruit possible."

Didier Esteyne, l'un des 3 fondateurs de VoltAero et pilote de cet avion démonstrateur Cassio 1 Copier

Edéis, la société gestionnaire de l'aéroport de Nîmes (elle en gère 19 en France) est associée à ce projet. Elle y voit un renouveau de l'aviation, qui colle à l'époque, et aussi un renouveau de l'aviation régionale avec un nouveau souffle pour ces aéroports de taille moyenne souvent sous-exploités. "Cet avion qui vient de se poser a une capacité d'emport de 10 personnes et 10 personnes, c'est déjà le début d'une ligne régionale potentielle. Mais évidemment que c'est nouveau tout ça," poursuit Olivier Galzi, le vice-président de cette société Edéis, "bien sûr que la crise nous a fait du mal mais il faut relever la tête, le 4 places c'est en 2023 et le 10 places fin 2026, en commercial, donc on y est, ça y est. L'ultime technologie de la révolution de l'aérien va enfin s'appliquer à des choses qui sont proches de nous, du local et du territorial."

Olivier Galzi, vice-président d'Edeis, société gestionnaire de l'aéroport de Nîmes Copier