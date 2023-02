Un avionneur toulousain développe l'avion à motorisation hybride

Parmi les acteurs toulousains de l'aéronautique, coup de projecteur sur la start-up Ascendance Flight Technologies, fondée en 2018 par d'anciens ingénieurs d'Airbus. Le jeune avionneur, qui compte 50 salariés, s'est donné pour objectif de décarboner l'aviation et mise sur une technologie hybride. Ascendance travaille aussi sur l'un des projets d'avion à décollage et atterrissage vertical, il s'agit d'un avion de 5 places avec une autonomie de 400 km qui pourrait remplacer l'hélicoptère.

Une motorisation hybride

L'un des co-fondateurs et dirigeant de la start-up, Jean-Christophe Lambert, explique que "la technologie hybride a été testée sur un banc de propulsion hybride électrique. L'idée est de gérer deux sources d'énergie : une batterie électrique qui vient appuyer les phases de décollage et atterrissage, et une source thermique avec du fuel mais qu'on a prévu de remplacer par de l'hydrogène ou un nouveau type de carburant décarboné."

"Pour obtenir un avion décarboné, il faut diminuer le besoin énergétique de l'avion. Cela marche avec des systèmes plus électriques, avec une meilleure aérodynamique, et l'utilisation de l'hydrogène et des nouveaux fuel combinés. L'hybride va favoriser l'émergence de nouvelles énergies pour arriver en 2035 à des avions décarbonés."

Un prototype d'avion en développement

Ascendance développe un avion à décollage et atterrissage verticaux, d'une capacité de quatre à cinq places destiné à remplacer l'hélicoptère : "la motorisation hybride de l'avion est à l'essai, on a lancé des essais en soufflerie sur l'aérodynamique, la technologie d'intégration de propulseurs dans les ailes est au banc d'essai. Et on prépare le premier prototype volant pour 2024 à Muret." La start-up doit s'installer d'ici à l'été 2023 sur un site d'essai et d'industrialisation près de l'aéroport de Muret-Lherm.

Cet avion pourra être utilisé à une échelle régionale précise Jean-Christophe Lambert : "on va proposer des trajets qui peuvent aller jusqu'à 400 km, l'avion peut être utiliser pour le transport de personnes à vocation touristique, par des services d'urgences médicales, pour de la surveillance, de la logistique." 255 unités ont été précommandées par des clients. Ascendance espère une industrialisation en 2025. La start-up a signé récemment un partenariat avec Air France KLM pour la maintenance aéronautique.

Cet avion, dont la vitesse maximale sera de 200 km/h, se veut plus silencieux et moins polluant qu'un hélicoptère : "on vise jusqu'à 80 % de réduction des émissions de CO2 et une division par quatre du bruit. On veut diviser par deux le coût opérationnel de l'avion. En terme de sécurité, entre les moteurs et les hélices, on aura un niveau de sécurité très important."

Ascendance a pour vocation d'intégrer le futur techno campus hydrogène de Francazal d'ici 2025-2026 pour y développer de futures collaborations.