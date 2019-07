Un avocat toulousain lance une action collective de livreurs contre Uber Eats

Action inédite en France : un avocat toulousain lance via sa plateforme spécialisée une action collective contre Uber Eats, leader en France de la livraison de plats à domicile. Contrôlés, sanctionnés, pas protégés, les plaignants veulent la requalification de leur statut et une indemnisation.

Toulouse, France

En France, on estime qu'il existe 30.000 livreurs de plats à domicile, à vélo ou à scooter et que les deux-tiers, soit 20.000, travaillent pour Uber Eats. Dans un premier temps, c'est bien au géant américain qu'il s'agit de s'attaquer. Depuis ce 23 juillet et jusqu'au 30 octobre, tout livreur ou ex-livreur Uber Eats (dont le contrat a été rompu il y a moins de douze mois) peut participer à l'action collective lancée par MySMARTcab, la plateforme gérée par l'avocat toulousain Christophe Léguevaques, habitué des actions collectives (Linky, Lévothyrox).

Mal payés mais surtout fliqués et pas protégés

En espérant rallier les souscriptions d'au moins 500 livreurs, la plateforme veut obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail et leur offrir une indemnisation. D'après les témoignages, les conditions de travail des livreurs se sont dégradées ces derniers mois : compétition exacerbée, accidents parfois mortels comme à Bordeaux en janvier, allongement des trajets, nombre de coursiers en hausse et baisse des revenus. En moyenne, une course rapporte 4,50 euros au coursier, avant qu'il ne doive reverser ses charges à l'Urssaf.

Il y a un an, pour 50 heures, je gagnais facilement 700 euros par mois. Aujourd'hui pour le même nombre d'heures, c'est 200 euros. Il y a de plus en plus de livreurs et le nombre de commandes n'a pas augmenté.— Jules, 23 ans, livreur Uber Eats à Toulouse, plaignant

Uber Eats est implanté dans près de 40 villes en France, comme ici à Limoges. © Radio France - Thomas Larabi

Au regard de la loi surtout, ces coursiers ne sont en rien des travailleurs indépendants, statut sous lequel Uber Eats oblige ses collaborateurs à travailler. Deux arrêts récents vont dans ce sens : celui de la Cour de cassation en novembre 2018 concernant Take It Easy (depuis liquidé) et celui de la Cour d'Appel de Paris concernant Uber en janvier dernier. Ces juridictions opposent deux arguments pour prouver que ces livreurs doivent être requalifiés en salariés : la géolocalisation des coursiers qui permet d'exercer une forme de pression et de contrôle et le pouvoir de sanction de ces plateformes qui s'arrogent le droit de désactiver les comptes de ses livreurs lorsque ceux-ci n'ont plus le taux de réussite requis (inférieur à 90%) par exemple. Les coursiers n'ont par ailleurs aucune information sur la destination finale de leur trajet et ce qu'il va leur rapporter. Contrairement à un vrai travailleur indépendant, ils ne sont pas en mesure de refuser une course.

Au moins 10.000 euros d'indemnisation

Dans un premier temps, les livreurs intéressés doivent s'inscrire sur la plateforme, ils ont jusqu'au 30 octobre. Une négociation sera ensuite proposée à Uber Eats. En cas d'échec, le Conseil des prud'hommes de Paris sera saisi.

Le travail doit être un emploi, c'est-à-dire un travail qui donne droit à un statut et des protections. Selon les cas, selon les contrats, l'ancienneté, si il y a eu des accidents ou pas, les plaignants pourront faire jouer un certain nombre de préjudices à indemniser : l'indemnité de requalification, celle du licenciement abusif ou irrégulier, le préjudice moral, etc. Tout cela correspond en droit à plusieurs mois de salaire.— Me Marlène Elmassian, avocate en droit social à Paris

Selon les estimations des avocats, chaque participant pourra prétendre obtenir minimum 10.000 euros de réparation. En juin dernier, les prud'hommes de Paris ont accordé entre 15.000 et 65.000 euros à des livreurs qui avaient lancé des procédures individuelles contre des plateformes. Des actions collectives similaires ont été lancées en Californie et en Australie. Aux Etats-Unis, Uber avait accepté la première phase de négociation pour indemniser les plaignants, en l’occurrence des chauffeurs VTC qui partagent le même combat juridique que les livreurs à scooter ou à vélo.

La plateforme MySMARTcab se réserve le droit de retirer son action si le nombre de coursiers inscrits est nettement en-dessous de 500. Un tarif unique de 60 euros de frais de justice est demandé aux plaignants.